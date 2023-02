Vihreät julkaisivat eduskuntavaaliohjelmansa: Voit valita Suomen, joka suojelee elämää

– Suomessa jo joka toinen luontotyyppi ja joka yhdeksäs laji on uhanalainen. Suomalaista luontoa voimme suojella vain me suomalaiset. Meidän tulee vahvistaa Itämeren ja sisävesiemme tilaa, jotta ne voivat hyvin. Vanhat ja luonnontilaiset metsämme on suojeltava. Tätä kaikkea varten tarvitaan todellisia satsauksia luonnonsuojelun rahoitukseen: se täytyy tuplata. Meidän pitää toteuttaa se hiilinielujen pelastuspaketti, jota jo viime kesästä asti on kasattu, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo.

Ohisalo on aiemmin kertonut, että Vihreät ei lähde hallitukseen joka jarruttaa tai peruu ilmastotoimia tai leikkaa koulutuksesta.

– Kun päiväkodit, koulut, lukiot, amikset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut menestyvät, myös Suomi menestyy. Me haluamme, että opin tie on avoinna kaikille. Että opinpolku ei pysähdy perhetaustaan. Koulutuksesta leikkaaminen synnyttää viheliäisiä ongelmia. Koulutukseen satsaaminen ratkaisee niitä, Ohisalo painottaa.

Siitä huolimatta, että Suomi on vauras maa, suomalaisista lapsista 114 263 elää köyhyydessä.

– Lapsiperheköyhyyden torjunnassa on kyse lopulta siitä, minkälaisen lapsuuden haluamme antaa Suomessa eläville lapsille. Haluamme, että jokainen lapsi voi elää sellaista elämää, jossa hyvän elämän peruspalikat ovat kohdallaan. Ei liene kenellekään epäselvää, että Vihreät haluaa tähän maahan kaikille kuuluvan perustulon, Ohisalo toteaa.

Vihreät julkaisivat vaaliohjelman yhteydessä myös toimensa julkisen talouden tasapainottamiseksi. Toimenpiteiden kokonaisuus tasapainottaisi julkista taloutta noin kuudella miljardilla eurolla.

– Vihreät sitoutuu tasapainottamaan valtiontalouden vuoteen 2035 mennessä. Velkasuhteen kasvu on taitettava siten, että samalla mahdollistetaan välttämättömät investoinnit ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaan ja osaamisen vahvistamiseen. Julkisen talouden tasapainottamista ei pidä tehdä minkään ihmisryhmän kustannuksella. Samalla kun pyrimme eroon valtion velasta, meidän on päästävä eroon köyhyydestä, Ohisalo päättää.





Vihreiden vaaliohjelma: https://www.vihreat.fi/eduskuntavaaliohjelma-2023/

Vihreiden toimet julkisen talouden tasapainottamiseksi: https://www.vihreat.fi/vihreiden-toimet-julkisen-talouden-tasapainottamiseksi/