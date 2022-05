Vihreät nuoret: Alipalkatuille aloille palkankorotukset ja palkkatasa-arvo-ohjelma!

“Yhteiskuntamme arvot ovat vääristyneet, jos nykyinen tapamme mitata taloutta pelkällä bruttokansantuotteella estää meitä tunnustamasta hoito- ja opetusalan työntekijöiden roolia hyvinvointivaltiomme sankareina. Tällä hetkellä riittämätön palkka ja kuormittavat työolot heikentävät työn laatua, mikä näkyy potilaiden ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten arjessa. Laadukas hoito- ja kasvatustyö taataan osoittamalla työn arvostus palkkalaskelmassa rahana, ei pelkästään valaistuina Finlandia-taloina tai kiitoskortteina”, linjaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Puhe siitä, ettei esimerkiksi varhaiskasvatus tai terveydenhuolto olisi tuottavaa työtä, on löysää ja kapeakatseista. Meidän pitäisi pystyä ajattelemaan, että mikä on vaihtoehto sille, että esimerkiksi hoitotyö jäisi tekemättä. Olemme nähneet jo pitkään, mitä kroonisesta työvoimapulasta seuraa potilasturvallisuudelle ja varhaiskasvatuksen laadulle. On selvää, että palkankorotukset tulevat yhteiskunnalle halvemmaksi kuin hyvinvointivaltion romahtaminen”, puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Hoitajien tai varhaiskasvatuksen opettajien tilanne ei helpotu pitkällä aikavälillä pelkästään parin prosentin palkankorotuksilla, jos puolen vuoden päästä vientisektori vaatii samaa. Palkkakuopasta ei päästä sillä, että kaveria vedetään hetkellisesti ylöspäin, mutta sitten pian tyrkätään takaisin alas. Suomeen tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma siitä, miten alipalkattujen julkisten alojen palkkoja saadaan hilattua kestävästi ylös ja palkkaeroja pienennettyä”, vaativat Haavisto ja Seppälä yhdessä.