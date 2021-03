Vihreät nuoret: Hallitus, opiskelijoiden mitta on täynnä!

Vihreät nuoret vaatii konkreeettisia lisäpanostuksia opiskelijoiden mielenterveyteen ja toimeentuloon. Maan hallituksen 2.3.2021 järjestämä koronainfo opiskelijoille oli osoitus siitä, että korkeakouluopiskelijoiden hätä on kuultu, mutta halua tai ymmärrystä konkreettisille toimenpiteille oli vähän.

“Nyt ei ole kyse pelkästä jaksamisesta. Korkeakouluissa on opiskeltu pääosin etänä vuoden ajan. Toiset pystyvät toimimaan paremmin koronatilanteessa ja etäopetus sopii, mutta samaan aikaan tilanne on toisille kestämätön. Mielenterveysongelmat ovat nousseet ja hyvinvointi on jakaantunut yhä enemmän. Monella on huoli toimeentulosta kun opinnot eivät etene”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Ratkaisuksi opiskelijoiden uupumukseen, väsymykseen ja ahdistukseen on esitetty julkisuudessa esimerkiksi oman elämän kalenterointia, sosiaalisten menojen vähentämistä sekä erilaisia verkkokursseja. Ohjeet eivät auta opiskelijoiden uupumuksen ja näköalattomuuden aiheuttamaan hätään. Opiskelijat ovat moninainen joukko, johon koronakriisi vaikuttaa eri tavoin. Emme tarvitse neuvoja vaan tarvitsemme poliittisia toimia”, vetoaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Me tarvitsemme opintorahan tasokorotuksen, opintotukikuukausien lisäämistä, opintopistevaatimusten joustoa sekä parempia mielenterveyspalveluita, kuten helpotukset Kelan kuntoutuspsykoterapiaan pääsyyn. Näitä toimia tarvitaan nyt, sillä kukaan ei halua toistaa 1990-luvun laman virheitä tai tehdä koronasta samanlaista sukupolvikokemusta. Vetoamme pääministeri Mariniin: älkää unohtako opiskelijoita”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.



“Tämä hallitus on luvannut että koulutuksen kunnianpalautus tullaan tekemään. Lisäpanostuksia koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin on tehty tällä hallituskaudella sekä koronakriisin aikana, mutta on valitettavasti selvää, että ne eivät enää riitä. Yksi ratkaisu ainakin on selvä: korkeakoulutus ja opiskelijat tarvitsevat lisäpanostuksia. Ilman niitä koulutuksen kunnianpalautus on uhattuna”, lopettaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.