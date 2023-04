Vihreät nuoret: Kiitos kysymästä, Petteri – tässä kynnyskysymyksemme!

“Vaali-illan turpasaunan jäljiltä on selvää, että vihreiden riman täytyy olla ennätyskorkeuksissa, jotta olisimme valmiita jatkamaan hallitustyötä. Vihreät voivat lähteä mukaan vain sellaiseen hallitukseen, joka edistää ihmisoikeuksia, arvostaa koulutusta ja jatkaa uskottavaa ilmastotyötä”, linjaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Hallitusovea emme kuitenkaan ole sulkemassa. Kokoomus painottaa kysymyksissään selvästi taloutta ja työllisyyttä, mutta osoittaa myös jonkinasteista halukkuutta ympäristökriisin ratkaisuun, koulutuksen korjaamiseen ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen. Näiden asioiden edistäminen onnistuu toki parhaiten vihreiden kanssa, mutta ilmaiseksi emme hallitukseen lähde”, sanoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Selinä Nera.

Haavisto ja Nera vaativatkin hallitusyhteistyölle seuraavia kynnyskysymyksiä:

Opintorahaan tehdään 100€ tasokorotus eikä opintotukea heikennetä muilta osin. Koulutuksesta ei leikata sentin senttiä. Hallitus aloittaa tarvittavat toimenpiteet luontokadon pysäyttämiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ilmastopolitiikassa ei pakitella. Hallitus jatkaa ilmastotoimia niin, että hiilinielut saadaan kasvuun ja Suomi saavuttaa ilmastotavoitteet. Suomi sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Hallitus uudistaa lainsäädäntöä ihmisoikeusjärjestöjen nostamien tarpeiden mukaisesti.

Vihreät nuoret pitää erityisen tärkeänä sitä, että opiskelijoiden tiukkaan tilanteeseen vastataan.

“Opiskelijoiden olematon toimeentulo on myös monien mielenterveysongelmien takana. Opintorahan tasokorotus on paras keino vastata tähän, koska indeksien jäädyttämisen vuoksi opintorahan ostovoima on tänä päivänä pitkälti toistasataa euroa heikompi kuin vuonna 1992. Pystyimme keskellä 90-luvun synkintä lamaa huolehtimaan opiskelijoistamme, joten on täyttä paskapuhetta väittää, ettei tähän olisi varaa nyt”, Haavisto täräyttää.

“Kokoomus on jo ehtinyt esittää 350 miljoonan euron leikkauksia asumistukeen. Tämä osuisi toteutuessaan kipeästi köyhyysrajalla eläviin opiskelijoihin. Petteri Orpo on kovasti lupaillut, ettei kokoomus olisi leikkaamassa opintotuesta, mutta sosiaaliturvaan esitetyt indeksijarrut heikentäisivät opintorahaa entisestään. Tässä me haluamme mennä aivan päinvastaiseen suuntaan”, muistuttaa Nera.

“Jos Petteri Orpo todella haluaa sinipunaa, niin näihin kynnyksiin on taivuttava. Muussa tapauksessa toivotamme kokoomukselle pitkää ja kivistä hallitustietä yhdessä perussuomalaisten kanssa”, Haavisto ja Nera päättävät.

Vihreiden puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous vastaa hallitustunnustelijan kysymyksiin ensi maanantaina. Vihreät nuoret on vihreiden puoluevaltuustossa merkittävässä vaa’ankieliasemassa.