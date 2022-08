Vihreät nuoret: Lihakanin tuotanto on kiellettävä!

“Kanit ovat tällä hetkellä eläintuotannon lainsuojattomia, sillä Suomessa ei ole tuotantokaneja koskevaa lainsäädäntöä. Kaneja pidetään ahtaissa häkeissä, joissa niiden on mahdotonta viettää lajityypillistä elämää. Bisnes perustuu puhtaasti rääkkäykseen ja eläinten hyväksikäyttöön, mikä on täysin linjassa turkisalan liiketoimintamallin kanssa”, ärähtää puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Suomessa lihakanitilojen määrä lasketaan vain kymmenissä, minkä vuoksi alan merkittävyys taloudelle ja työllisyydelle on olematon. On kuitenkin todellinen uhka, että ilman selkeitä pelisääntöjä ala lähtee kasvuun. Muualla Euroopassa lihakanituotanto on todellinen verilöyly – kaneja teurastetaan vuosittain miljoonia. Kanibisnekselle on laitettava loppu ennen kuin se saavuttaa Suomessa suurempaa suosiota”, vaatii puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Koko kaninkasvatus on moraalisesti kestämättömällä pohjalla. Miksi osa kaneista nähdään söpöinä lemmikkeinä, mutta toiset vain lihansa ja turkkinsa arvoisina? Tällaisen kaksinaismoralismin on loputtava. Hallitus uudistaa syksyllä eläinsuojelulain uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi, jossa liha- ja turkiskanien tuotanto on kiellettävä”, päättävät Haavisto ja Seppälä yhdessä.

Tue kanituotannon lopettamista allekirjoittamalla kanivetoomus!