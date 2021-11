Vihreät nuoret palkitsi aktiivejaan liittokouksessa Oulussa

Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret: Hallituksen on turvattava karjalan kielen tulevaisuus 24.11.2021 16:00:00 EET | Tiedote

Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaista kielipoliittista ohjelmaa on nyt valmisteltu useampi kuukausi, ja se on loppusilauksia vaille valmis. Ohjelma on tarkoitus hyväksyä vielä tämän vuoden puolella. Karjalaiset ovat odottaneet paljon kielipoliittiselta ohjelmalta, sillä se on ollut ensimmäinen kädenojennus Suomen valtiolta, jolla pitkäaikaista elvyttämistyötä voitaisiin viedä eteenpäin. Ohjelmasta tihkuneet tiedot ovat kuitenkin johtaneet pettymykseen. Vaikuttavien toimien sijaan ohjelma on sisällöltään jäämässä pitkälti kauniiksi sanahelinäksi, jolla voidaan seuraavat vuodet kuitata viestit siitä, ettei karjalan kielen elvytyksen puolesta tehdä mitään. “Asiantuntijoiden ja karjalaisen yhteisön kuulemisen sijaan työryhmä ja päättäjät ovat lakaisemassa karjalaisten oikeudet saman maton alle, josta ne tänä vuonna hetkeksi esiin kaivettiin. On surullista, että vuodesta toiseen kuulemme vain juhlapuheita yleisestä tahtotilasta, teemme kirjauksia puolueiden ohjelmapapereihin ja istu