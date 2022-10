Vihreät nuoret: raja-aitaa ei voida rakentaa ihmisoikeuksien kustannuksella

Hallitus suunnittelee rakentavansa itärajalle aidan, joka kattaa 10–20 prosenttia Suomen ja Venäjän välisestä rajasta. Suunnitelmat ovat turvallisuussyistä salaisia, joten avointa yhteiskunnallista keskustelua aidasta on mahdoton käydä. Edes tarkkaa hintaa hankkeella ei ole vielä tiedossa, mutta arviot liikkuvat sadoissa miljoonissa.

“Rajatutkimuksen asiantuntijat ovat huomauttaneet, että kansainvälisen tutkimusnäytön mukaan tällaisista raja-aidoista ei ole juurikaan todellista hyötyä, vaan ne ovat luoneet lähinnä valheellista turvallisuuden tunnetta, ja kannustaneet rajanylittäjiä ottamaan suurempia riskejä. Aitahankkeen valmistelussa ei tule nojata pelkän rajavartiolaitoksen arvioihin, vaan tämän kokoluokan hankkeessa tulee kuulla laajasti muitakin asiantuntijatahoja ja huomioida hankkeen vaikutukset kokonaisvaltaisesti”, muistuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Politiikassa päätöksiä ei voida tehdä ilman, että asiasta on saatavilla tietoa, jonka pohjalta voidaan käydä keskustelua. Tällainen ei ole demokraattisesti kestävää. Oikeus hakea turvaa on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, johon raja-aidan rakentaminen väistämättä vaikuttaa. Rajaturvallisuutta pitää voida valvoa ja edistää ilman, että tämä oikeus vaarantuu”, huomauttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.



“On ymmärrettävää, ettei kaikkia tarkkoja tietoja suunnitelmista voida turvallisuussyistä antaa, mutta kaikkien asiantuntijalausuntojen pimittäminen ei ole perusteltua. Päätöstä aidan rakentamisesta ei pidä tehdä ilman, että hankkeen ihmisoikeusvaikutuksista on tehty perusteellinen selvitys. Meidän tulee punnita tarkasti, lisääkö aita todella Suomen turvallisuutta vai voisiko saman rahan käyttää tehokkaammin muulla tavalla”, päättävät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Seppälä ja Haavisto.