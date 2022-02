Vihreät nuoret: Translain uudistuksessa ei saa unohtaa nuoria!

“Translain uudistaminen on ollut Marinin hallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Suomen tämänhetkinen translaki loukkaa transihmisten itsemääräämisoikeutta, on törkeä ihmisoikeusrikkomus ja aiheuttaa kohtuutonta kärsimystä monille, erityisesti transnuorille. Sosiaali- ja terveysministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä esitys uudesta laista ei kuitenkaan vastaa näihin epäkohtiin riittävällä tavalla”, jyrähtää puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Hienoa esityksessä on, että se poistaisi nykylain vaatimuksen pakkosterilisaatiosta. Se ei kuitenkaan yksinään riitä, sillä ehdotetun uudistuksen jälkeenkin transnuoren on yhä odotettava vuosia saadakseen identiteettiään vastaavan juridisen sukupuolen, ja silloinkin se on raskaiden selvitysten takana”, muistuttaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Lakiesitys ei myöskään ole puuttumassa niin sanottuun transrekisteriin, joka voi pahimmassa tapauksessa muodostaa turvallisuusuhan jokaiselle juridisen sukupuolensa korjanneelle henkilölle. On sanomattakin selvää, ettei tällainen lakiesitys paranna transihmisten asemaa Suomessa riittävästi”, Seppälä jatkaa.

“Nykyinen laki asettaa transnuoret turvattomaan asemaan ja altistaa heidät muun muassa syrjäytymiselle. Translain kokonaisuudistuksessa tulee olla mukana myös alle 18-vuotiaiden oikeus vahvistaa juridinen sukupuolensa. Jokaisella on oikeus tulla nähdyksi ja kohdatuksi oikeassa sukupuolessa”, Haavisto vaatii.

“Suomen translainsäädäntö on jo vuosia ollut jäljessä muita Pohjoismaita. Sosiaali- ja terveysministeriön lakiesitys on varovainen askel oikeaan suuntaan tilanteessa, jossa tarvitsisimme harppauksia. Vihreät nuoret vaatii, että translain uudistus toteutetaan asiantuntijoiden lausuntojen pohjalta ihmisoikeuksia kunnioittavasti. Jos tämä ei toteudu, on syytä tarkastella vakavasti, voidaanko nyt esitettyä lakiluonnosta hyväksyä lainkaan sen riittämättömyyden takia”, päättävät puheenjohtajat yhdessä.