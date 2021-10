Vihreät nuoret vaatii, että translakiuudistus käsitellään nyt

Vihreät nuoret vaatii, että translain uudistus käsitellään nyt ja että uudistus etenee ripeästi! Translain uudistus on lykkääntynyt koronan vuoksi ja nyt aikataulu on jälleen siirtymässä eteenpäin jopa kuukausilla. Ministeri Kiurun tulee noudattaa hallitusohjelmaa tai viime kädessä pääministeri Marinin tulee vaatia hallitusohjelman toteuttamista oman puolueensa ministeriltä.



“Suomen translaki on ihmisoikeusloukkaus ja sen uudistaminen on tämän hallituksen yksi tärkeimpiä tehtäviä. Nyt vaarana on, että sen uudistaminen ei ehdi tälle hallituskaudelle. Näin ei saa missään nimessä antaa tapahtua, sillä transyhteisö on odottanut jo aivan liian pitkään. Tilanne on kestämätön ja eikä uudistuksen käsittelyä voida enää pitkittää”, toteaa puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Uudistuksessa tulee kiinnittää huomiota etenkin nuorten ja lasten asemaan. Emme voi tyytyä vaillinaiseen uudistukseen, joka jättää transnuoret ilman oikeuksiaan. Myös asiantuntijat ovat todenneet, että ikäraja asettaa nuoret ja lapset haavoittuvaan asemaan eikä kunnioita heidän oikeuksiaan”, lisää puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“On häpeällistä, että pääministeri Marin on saanut kunnian toimia Helsinki Priden virallisena suojelijana, mutta ei edistä transihmisten oikeuksia pääministerinä. Translakiuudistus ei voi odottaa, ja demariministereiden jarruttelun tulee loppua”, jyrähtävät Vihreiden nuorten puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Brigita Krasniqi.