Vihreät nuoret vaatii panostuksia mielenterveyspalveluihin ja terapiatakuun edistämiseen. Nyt hallituksen esittämässä hoitotakuussa terapiatakuu ei toteudu. Samalla kun nousemme koronakriisistä ja palaamme uuteen normaaliin, on aika tunnistaa ja kohdata pandemian aikana entisestään kärjistyneet mielenterveysongelmat.

“Mielenterveysongelmat ovat olleet suuresti nousussa koronakriisin aikana. Korona on lisännyt esimerkiksi nuorten ja erityisesti opiskelijoiden yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia. Tilastot kertovat meille, että jo ennen koronaa mielenterveysongelmat ovat olleet hälyttävällä tasolla, mutta korona on pahentanut tilannetta entisestään. Koronakriisistä toivuttaessa on huolehdittava, että toivumme myös mielenterveyskriisistä”, muistuttaa puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Terapiatakuu ei ratkaise kaikkia haasteita liittyen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen, mutta on iso ja tärkeä osa laajempaa kokonaisuutta. Viimeistään korona on herättänyt laajemmin yhteiskunnan ymmärtämään mielenterveysongelmien laajuuden. On ristiriitaista edistää hoitotakuuta ilman terapiatakuuta. Mielenterveys on osa jokaisen ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä”, toteaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.