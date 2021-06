Vihreät nuoret vaatii sukupuolineutraalien vessojen lisäämistä kaupunkeihin!

Jaa

“Kunnissa voidaan edistää vähemmistöjen oikeuksia monin eri keinoin. Vähemmistöjen oikeuksien edistäminen on jäänyt näissä kuntavaaleissa moniin symbolisiin keinoihin. Pride-liputus on tärkeä teko, mutta sateenkaarioikeuksien edistämisessä on tehtävä ennen kaikkea myös konkreettisia tekoja, joita on monia”, toteaa puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Julkinen tila kuuluu kaikille. Kyse on ensisijaisesti jokaisen ihmisen turvallisuudesta. Sukupuolivähemmistöt kohtaavat pahimmillaan väkivaltaa ja häirintää käyttäessään vessoja, jotka muut käyttäjät mieltävät heille vääriksi esimerkiksi ulkonäön perusteella”, muistuttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Etenkin kuntien omistamissa tiloissa kuten kirjastoissa tulee ottaa käyttöön sukupuolineutraalit vessat. Kuntien tulee myös tehdä yhteistyötä esimerkiksi kauppakeskuksien kanssa ja kartoittaa kunnan sukupuolineutraalit vessat sekä tiedottaa niistä tiedotuskanavissaan”, päättävät puheenjohtajat Brigita Krasniqi ja Peppi Seppälä.