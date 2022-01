Vihreät nuoret vaatii Suomelta Pekingin talviolympialaisten diplomaattista boikottia

“Kiina käyttää talviolympialaisia häikäilemättömästi omana propagandanäyttämönään. Suomalaisten on turha lähteä tähän mukaan. Kivoissa kisakuvissa poseeraaminen tarkoittaa käytännössä hiljaisen hyväksynnän antamista uiguurien kansanmurhalle. Haluavatko meidän urheiluministeri Kurvinen ja Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori todella kilistellä samppanjalaseja totalitaristien kanssa?”, jyrähtää puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Urheilu on ihmisille kansainvälisesti iso voimavara, jota voidaan valitettavasti käyttää myös synkkiin tarkoituksiin. On huomioitava, ettei urheilu ole mitenkään erillinen asia politiikasta. Urheilu on aina politiikkaa, ja siitä klassinen esimerkki on Suomen lipun liehuminen Tukholman olympialaisissa 1912”, muistuttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Urheiluväellä on paljon valtaa mielipidevaikuttajina. Suomalaisen urheilun tulisi nousta esiin ihmisoikeuksien puolustajina eikä niiden polkijana. Tästä hyvänä esimerkkinä onkin käynnissä oleva Älä riko urheilua -kampanja. Huippu-urheilijamme ovat ansainneet kovalla työllä nämä olympialaiset kruunuksi uralleen, ja kannustammekin heitä paitsi hienoihin suorituksiin myös osallistumaan julkiseen keskusteluun“, päättävät puheenjohtajat yhdessä.