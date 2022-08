Vihreät nuoret vaatii translain toteutumista syksyn budjettiriihen ehdoksi

Translakiuudistusta on lupailtu koko hallituskauden ajan, mutta kerta toisensa jälkeen sen käsittelyä on lykätty. Nyt hallitustaipaleen loppu häämöttää, ja lain esittelyä on kaikessa hiljaisuudessa lykätty taas kuukaudella eteenpäin.

Tilanne on täysin kestämätön. Nykyinen translaki on törkeä ihmisoikeusloukkaus, ja jokainen viivytelty päivä lisää kärsimystä.

“On yleisesti tiedossa, että lainvalmistelun vesittymisen ja pitkittymisen takana on keskusta. Syy ei kuitenkaan ole yksin keskustan. Tilanteessa, jossa yksi hallituspuolue laittaa kapuloita hallitusohjelman rattaisiin, on viime kädessä pääministeri Marinin osoitettava poliittista johtajuutta, jotta hallitusohjelma toteutuisi”, huomauttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Hallitus ei voi noin vain sivuuttaa hallitusohjelmaan listattuja sateenkaaripoliittisia tavoitteita. Translaki on laitettava kuntoon ja intersukupuolisten lasten oikeus keholliseen koskemattomuuteen on turvattava kieltämällä ei-lääketieteelliset sukupuolipiirteitä muokkaavat hoidot. Olisi julmaa jättää nämä lupaukset toteuttamatta”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.



“Nykyinen translakiesitys on riittämätön, sillä se jättää kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, eli translapset ja -nuoret, uudistuksen ulkopuolelle. Translakiuudistus on vietävä kerralla maaliin siten, että lasten ja nuorten oikeudet tulevat huomioiduiksi”, linjaavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Haavisto ja Seppälä.