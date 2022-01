Vihreät nuoret vaatii vegaanista Suomea

“Vegaanisuudessa on kyse paitsi ympäristöstä myös eläinten oikeuksista. Nykyisessä ruokajärjestelmässä eläinten oikeudet on ohitettu, ja eläviä olentoja kohdellaan vain kilogrammoina ja litroina mitattavina hyödykkeinä. Tavoitteemme vegaanisesta Suomesta tuo esiin sen, että eläinten hyväksikäyttö on poliittinen päätös, ei luonnonlaki”, muistuttaa puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Nykyinen eläinoikeuslaki on riittämätön, eikä nyt kommenteilla oleva luonnos tuo toivottuja parannuksia eläinten oloihin. Koska eläinten oikeudet eivät toteudu riittävällä tasolla ja tuotannon ympäristövaikutukset ovat valtavat, on selvää, ettei julkista rahaa tule käyttää eläinperäiseen ruokaan”, vetoaa puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Kotimaisten kasviproteiinien kysyntä on kasvanut huimasti, kun kuluttajat ovat alkaneet suosia kasvisruokaa. Muutosta täytyy kuitenkin vauhdittaa muuttamalla maataloustukia suosimaan kasvisruuan tuotantoa. Tuotantoa voidaan tukea merkittävästi myös tarjoamalla julkisissa ruokailuissa vain kasvisruokaa”, päättävät puheenjohtajat yhdessä.