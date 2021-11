Vihreiden aluevaalien kärkiteemoina oikea-aikaiset palvelut, mielenterveys ja yhdenvertaisuus

– Yhdet haluavat purkaa hyvinvointivaltiota, toiset haluavat museoida sen muuttumattomaksi. Maailma muuttuu, mutta hyvinvointivaltiolle on edelleen iso tarve. Meidän mielestämme hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että uudistettava. Tässä on tärkeää hyödyntää alan ammattilaisten osaamista sekä varmistaa, että henkilöstöä on riittävästi ja palveluiden kehitystyössä kuullaan esimerkiksi hoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja pelastajia, Suomela toteaa.



Vihreiden aluevaaliohjelma painottaa ennaltaehkäisevän työn tärkeyttä.



– Halusimme nostaa kampanjamme kärkiteemaksi sen, että ihmiset saavat entistä paremmin oikeaa apua oikeaan aikaan – oli sitten kyse terkkarista, hammaslääkäristä tai kuntoutuksesta. Kun ihmiset saavat tarpeeksi varhain tarvitsemaansa tukea ja hoitoa, ei ole niin usein tarvetta kalliille ja kuormittaville erikoissairaanhoidon palveluille vastaisuudessa, Suomela korostaa.



Vihreät ovat nostaneet kampanjan toiseksi pääteemaksi ihmisiä kunnoittavan terveydenhoidon.



–Oli tulot, tausta tai postinumero mikä hyvänsä, kaikki ansaitsevat hyvän terveyden. Siksi me olemme nostaneet ihmistä kunnioittavan terveydenhoidon yhdeksi pääteemaksi. Usein ajatellaan, että erilaisten vähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien, saamelaisten, transihmisten tai sateenkaariperheiden huomioiminen olisi pois enemmistöön kuuluvilta. Tämä ei pidä paikkaansa. Politiikka ei ole nollasummapeliä. Jos meidän palveluissa tunnistetaan ihmisten moninaisuus, hyvinvointivaltio palvelee paremmin ihan jokaista meistä, Suomela tähdentää.



Kolmantena kampanjan pääteemana on mielenterveyspalveluiden saatavuus.



– Hyvinvointialueilla voimme varmistaa, että matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin panostetaan ja terapiatakuu otetaan käyttöön koko maassa. Sitä ei tehdä pikavoittojen, vaan pitkäjänteisen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Tukemalla eksynyttä nuorta voidaan pelastaa kokonainen elämä. Masentuneen vanhemman saadessa apua kannatellaan koko perhettä, Suomela toteaa.



Vihreiden kampanja korostaa sitä, että jokainen suomalainen voi olla vaalivoittaja.



– Sen sijaan että julisteissa olisi keskiössä meitä päättäjiä, on keskiöön nostettu erilaisia ihmisiä eri taustoista. Vaalivoitto ei ole se, miten joku puolue kisassa menestyy. Vaalivoitto on se, miten ihmiset saavat tarvitsemaansa apua ja miten palveluiden äärelle pääsee, Suomela sanoo.



Vihreiden aluevaaliohjelma on luettavissa verkossa: www.vihreat.fi/aluevaaliohjelma



Vaalijulisteet ja vapaasti median käytössä olevia kuvia julkistuksesta löytyy kansiosta: https://drive.google.com/drive/folders/1HGnuO7q2EcAY4SxbjSazSiU1ATspZSuM?usp=sharing