Vihreiden Atte Harjanne Helenin hallituksen puheenjohtajaksi

“Puheenjohtajuuteni osui myrskyisään kauteen, mutta Helen on selvinnyt hyvin energiamurroksesta ja Putinin sodan tuottamasta energiakriisistä. Reitti kivihiilen polttajasta Suomen vahvimmaksi energiayhtiöksi on ollut vaikea mutta tuloksellinen”, summaa väistyvä puheenjohtaja Osmo Soininvaara.



Helenin hallituksen tuleva puheenjohtaja Atte Harjanne on vihreiden kaupunginvaltuutettu ja toisen kauden kansanedustaja. Aiempaa työkokemusta Harjanteella on ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkijana, ja Harjanne on ollut näkyvä energiapoliittinen vaikuttaja.

Uudessa tehtävässä Harjanne kertoo aloittavansa innolla. “Vastuu on myös tietysti merkittävä. Helen, kuten koko energiasektori, on keskellä suurta ja välttämätöntä murrosta kohti päästötöntä ja ekologisesti kestävää taloutta. Se pitää tehdä vauhdilla”, hän toteaa.



“Murros heijastuu paitsi sähkön ja lämmön tuotantoon, myös liiketoimintaan laajemmin. Asiakaskeskeisyys ja innovatiivisuus ovat avainasemassa, jotta pärjää kilpailluilla markkinoilla.”

Uusi puheenjohtaja valitaan Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaostossa tiistaina 2.5.2023. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama yhtiö.