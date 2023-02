Vihreiden Atte Harjanne: Ukrainan tukeminen on myös Suomen etu 

Eduskunta käsitteli maanantaina selontekoa Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan Euroopan unionin sotilaalliseen avustusoperaatioon, koulutus ja neuvonantotehtäviin Puolassa. Harjanne painottaa, että Ukrainalle on annettava nyt kaikki ne työkalut, joita se tarvitsee Venäjän voittamiseen.

– Sodan jatkuessa Ukrainassa on edelleen pelissä Euroopan tulevaisuus. On Suomen turvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeää varmistaa Ukrainan sotilaallinen menestys hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan. Ukrainan tuki on myös moraalisesti oikein, Harjanne toteaa.

Harjanteen mukaan yhteisen koulutusoperaation ja koordinoidun materiaalituen ohella nyt on kiire nostaa eurooppalaisen puolustusteollisuuden tuotantokapasiteettia pitkäkestoisen kulutussodan vaatimalle tasolle.

Harjanne lisää, että myös Suomen on jatkettava materiaalin osalta vahvaa tukeaan.



– Omasta puolustuskyvystä on kalustoa luovuttaessa pidettävä kiinni – mutta ymmärrettävä, että juuri nyt Suomeakin puolustetaan Ukrainassa. Leopardeja liikkeelle siis, Harjanne toteaa.



----

Lue koko puhe alta:



Arvoisa puhemies,

Venäjän epäonnistunut, Ukrainan pysäyttämä strateginen isku on vajaassa vuodessa muuttunut armottomaksi kulutussodaksi, jossa Venäjä yrittää vuodattaa Ukrainan kuiviin ja väsyttää lännen luopumaan tuestaan. Se ei saa onnistua siinä.

Sodan jatkuessa Ukrainassa on edelleen pelissä Euroopan tulevaisuus. On Suomen turvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeää varmistaa Ukrainan sotilaallinen menestys hyökkääviä venäläisjoukkoja vastaan. Ukrainan tuki on myös moraalisesti oikein. Tyrannia uhkaa alistaa vapaan maan sorron ja väkivallan alle, eikä sitä voi hyväksyä.

On siis oikein ja hyvä, että Suomi osallistuu nyt ukrainalaisten kouluttamiseen Puolassa. Suomalainen sotilaskoulutus on laadukasta, ja kouluttamalla kouluttajia Suomi voi vahvistaa Ukrainan kykyä vastata Venäjän mobilisaatioon merkittävästi.

Esitänkin jo nyt suuren kiitoksen jokaiselle tärkeään tehtävään osallistuvalle ammattisotilaalle ja reserviläiselle, kuten heillekin, jotka jo ovat kouluttamiseen osallistuneet Isossa-Britanniassa – sekä niille vapaaehtoisille, jotka ovat lähteneet paikan päälle.

Yhteisen koulutusoperaation ja koordinoidun materiaalituen ohella nyt on kiire nostaa eurooppalaisen puolustusteollisuuden tuotantokapasiteettia pitkäkestoisen kulutussodan vaatimalle tasolle.

Ukrainalaisille on annettava kaikki ne työkalut, joita he tarvitsevat miehittäjän ajamiseksi maastaan. Se tarkoittaa muun muassa modernia mekanisoitua hyökkäysvoimaa taistelupanssareineen, vaikuttavaa ilmatorjuntaa ja kykyä vaikuttaa kauas sekä jatkuvasti hupenevien ammustarvikkeiden korvaamista.

Myös Suomen on jatkettava materiaalin osalta vahvaa tukeaan: Omasta puolustuskyvystä on kalustoa luovuttaessa pidettävä kiinni – mutta ymmärrettävä, että juuri nyt Suomeakin puolustetaan Ukrainassa. Leopardeja liikkeelle siis.