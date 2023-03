Vihreiden Harjanne ja Elo: Paremmalla kaupunkipolitiikalla luodaan kestävää hyvinvointia ja ratkotaan suurimpia ongelmia

Vihreät korostavat, että viihtyisät ja toimivat kaupungit vetävät puoleensa osaajia, yrityksiä ja monenlaista toimintaa ja luovat näin hyvän maaperän luovalle taloudelle. Eri alojen akuutti työvoimapula kuitenkin osoittaa, että tarvitsemme Suomeen lisää osaajia.

– Kaupunkipolitiikan ryhdistäytyminen on välttämätön osa talouden tasapainottamista. Kaupunkien kehityksellä on suuri vaikutus niin työllisyyteen ja elinkeinorakenteen monipuolistamiseen kuin palvelutalouteen ja osaamiseen pohjaavan kasvun luomiseen. Työhön johtavan maahanmuuton sujuvoittaminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen turvaaminen ja kilpailupolitiikan vahvistaminen ovat kaikki edellytyksiä kaupunkien menestykseen, helsinkiläinen Vihreiden varapuheenjohtaja Atte Harjanne toteaa.

– Laadukas ja saavutettava koulutus kaikille on se resepti, jonka varassa Suomen menestys lepää. Asuinalueiden ja koulujen eriytymistä on ehkäistävä asuntopolitiikalla ja riittävillä opetuksen resursseilla. Tämä ei voi tapahtua ilman kaupunkien investointikyvyn ja talouden turvaamista. Samalla varhaiskasvatuksen kriisi on ratkaistava ja pääkaupunkiseudulle sekä muille kasvaville kaupunkiseuduille on lisättävä alan koulutuspaikkoja, sanoo kansanedustaja Tiina Elo Espoosta.

Myös ilmastokriisin ratkaisemisessa kaupungeilla on merkittävä rooli. Ilmastoviisaassa kaupungissa liikenteen, maankäytön, energiankäytön ja rakentamisen päästöjen minimointi on otettu keskeiseksi tavoitteeksi. Kaupunkipolitiikan on samalla osaltaan tuettava luontokadon pysäyttämistä.

– Liikenteen päästövähennystavoitteet ja koronapandemiasta kärsinyt joukkoliikenne edellyttävät myös valtiolta suurempia panostuksia joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Samalla luodaan turvallisempaa ja viihtyisämpää kaupunkitilaa, Harjanne linjaa.

– Kaupunkiluonto vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja. Lähimetsät ja kaupunkivihreä lisäävät kaupunkiemme viihtyisyyttä ja tukevat asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Viheralueiden määrälle ja laadulle on asetettava selkeät mitattavissa olevat tavoitteet, joilla turvataan tila luonnolle myös kaupunkien kasvaessa. Haluamme tuoda lisää vihreää myös rakennettuun ympäristöön. Kaupungeilla on velvollisuus olla edelläkävijöitä metsiensä luontoarvojen ja hiilinielujen vaalimisessa. Velvoittava ekologinen kompensaatio on otettava käyttöön, Elo toteaa.

Asuinalueiden eriytymistä on Vihreiden mukaan ehkäistävä määrätietoisesti asuntopolitiikan ja kaupunkisuunnittelun keinoin.

– Segregaation ehkäisy vahvistaa sosiaalista kestävyyttä. Valtion ja kaupunkien onkin yhdessä varmistettava, ettei Suomeen synny kaupunginosia, joissa huono-osaisuus kasautuu. Eri asumismuotoja on sekoitettava ja kohtuuhintaista asumista on oltava tarjolla tasaisesti eri puolilla kaupunkia. Valtion on tarjottava kaupungeille tähän riittävät välineet, sanoo Elo.

