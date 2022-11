Vihreiden Harjanne: Vihreät valmiina talousvaaleihin

Harjanne muistutti puheessaan, että huhtikuun vaalit ovat väistämättä myös talousvaalit.

– Suomen velkataakka on tällä kaudella kasvanut hurjasti - pitkälti perustelluista syistä, mutta kasvanut silti. Suomen julkisessa taloudessa on edelleen merkittävä kestävyysvaje. Vihreille talousvaalit sopivat. Otamme julkisen talouden tilan vakavasti: Poliittisessa tavoiteohjelmassa linjasimme keväällä, että haluamme tasapainotetaan julkisen talouden keskipitkällä aikavälillä, Harjanne sanoi.

Vihreiden resepti on talouden uudistaminen.

– On edettävä niin, että oli kyse sitten menosopeutuksista, rakenteiden korjaamisesta tai kasvun hakemisesta, punaisena lankana on oltava uudistava ote talouteen, maalina ekologisesti kestävissä raameissa pysyvä, hyvinvointivaltion ylläpitoon kykenevä, kukoistava kansantalous. Köyhimmiltä leikkaaminen ei auta tässä, Harjanne linjasi.

Harjanteen mukaan ilmeisin uudistava voima on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta.

– TKI-rahoituksen tasonnostoon on nyt ilahduttava parlamentaarinen yhteishenki ja sitoutuminen. Rahoituslaki saadaan pian maaliin, ja hallituksen loppusuorajärjestelyn sivu-uhriksi jäänyt TKI-verokannustinkin saadaan vielä korjattua. Tiede- ja teknologiapuolueena vihreät on vahvasti TKI-panostusten puolella. Polulla neljään prosenttiin BKT:sta on pysyttävä, Harjanne sanoi.

TKI-panostukset uhkaavat kuitenkin jäädä Harjanteen mukaan ontoksi, jos tekijät puuttuvat. Niiden rinnalle tarvitaan hänen mukaansa panostuksia koulutukseen ja maahanmuuttoon.



– TKI tarvitsee tekijöikseen erityisesti korkeakoulutettua väkeä. Korkeakoulutettujen osuuden kasvattaminen onkin perusteltua. Silti työllisyyden näkökulmata kaikkein tärkeintä on itse asiassa huolehtia siitä, ettei kukaan olisi enää 25-vuoden iässä ilman jotakin peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Se kun alkaa tietää tuomiota työttömyyteen nyky-yhteiskunnassa. Ammatillinen koulutus ei siksi saa jäädä sivuosaan koulutuspolitiikassa, Harjanne muistutti.





