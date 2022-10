Vihreiden Hopsu: “Jollei ilmastonmuutosta ja luontokatoa oteta valtionyhtiöissä tosissaan, käy se vielä kalliiksi”

– Vihreä siirtymä on ratkaisu energiakriisiin. Suomi on monia muita maita paremmassa asemassa, koska meillä on pitkälti jo päästy eroon fossiilisista energialähteistä sähköntuotannossa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että sähkön hinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti alempana kuin eteläisemmässä Euroopassa, Hopsu sanoo.

Hopsu peräänkuuluttaa tarvetta lisätä edelleen päästötöntä uusiutuvaa sähköntuotantoa, mutta huomauttaa ettei siitä ehdi tulla lisäapua tulevaksi talveksi.

– Tuleva talvi voi olla vaikea, mutta etenkin tuulivoiman voimakas lisärakentaminen tulee jatkossa parantamaan tilannetta. Myös aurinkovoiman rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Vihreät tavoittelee aurinkosähkön moninkertaistamista lähivuosien aikana sekä hajautetulla pientuotannolla että teollisen mittakaavan tuotannolla verkkoon, Hopsu toteaa.

Hopsun mielestä nyt on välttämätöntä pohtia valtion omistajaohjauksen linjaa.

– Yhtiöt ovat kasvuhakuisia, mutta valtion tulee olla myös turvallisuushakuinen ja pitää huolta siitä, että omistuksessa olevat yhtiöt tukevat valtion strategisia etuja. Omistajapolitiikan on oltava tarvittaessa riittävän vahvaa, jotta tämä toteutuu. On pidettävä huolta, että valtion strategiset intressit ja omistajaohjauksen periaatteet todella ohjaavat omistamista, Hopsu kommentoi.

Vihreille oli tärkeää, että hallituksen omistajapolitiikan periaatepäätökseen saatiin vahvat ilmastovelvoitteet.

– Jollei ilmastonmuutosta ja luontokatoa oteta valtionyhtiöissä tosissaan, käy se vielä kalliiksi, kun bisnekseltä menee pohja alta. Valtio-omisteisten yritysten ei tulisi jatkossa laittaa yhtäkään uutta euroa kiinni fossiiliteollisuuteen, vaan suunnan tulee olla fossiilisista irtautuminen, Hopsu sanoo.

