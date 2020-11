Vihreiden nuorten liittokokous: Asepalvelus uudistettava vapaaehtoiseksi ja syrjimättömäksi

Vihreät nuoret vaatii liittokokouksessaan suomalaisen asepalveluksen kehittämistä vapaaehtoisuuteen ja sukupuolien yhdenvertaiseen kohteluun perustuvaksi. Vihreiden nuorten uudessa asepalvelusmallissa esitetään keinoja, joilla asepalvelus uudistetaan vastaamaan nykyaikaa. Moniin Vihreiden nuorten mallin uudistuksiin voidaan nykytilanteessa siirtyä nopeallakin aikataululla.

“Asepalveluksen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja kaikkien sukupuolien yhdenvertaiseen kohteluun. Nykyjärjestelmän tapa pakottaa osa kansalaisista osallistumaan sotilaalliseen maanpuolustukseen on hyvin ongelmallinen. Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa myös maanpuolustusratkaisun on perustuttava vapaaseen tahtoon ja oltava ihmisoikeuksia kunnioittava. Suomi on saanut useita huomautuksia ihmisoikeusjärjestöiltä totaalikieltäytyjien vankeustuomioista”, toteaa Vihreiden nuorten vastavalittu puheenjohtaja Peppi Seppälä.

“Nykyisessä asepalvelusjärjestelmässä tasa-arvo ei toteudu eivätkä ihmiset ole yhdenvertaisia lain edessä. Vain miehiä koskeva asevelvollisuus asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan lain edessä. Tämä on räikeässä ristiriidassa yhteiskuntamme ydinarvojen kanssa”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

Vihreiden nuorten asepalvelusmallissa valikoivat kutsunnat ulotetaan koko ikäluokkaan, jolloin kutsuntavelvollisuus tarkoittaisi käytännössä ennakkotietolomakkeen täyttämistä. Tiivis Euroopan unionin laajuinen puolustusyhteistyö tukisi myös nykyistä pienikokoisemman armeijan ratkaisua. Palveluksesta olisi mahdollista kieltäytyä jo tässä vaiheessa. Lisäksi asepalveluksen houkuttelevuutta lisättäisiin panostamalla mielenterveyspalveluihin ja feministisempään toimintakulttuuriin. Vihreiden nuorten asepalvelusmallissa on keskeistä, että asepalveluksesta voi kieltäytyä rangaistuksetta.

Vihreiden nuorten malli perustuu oletukseen asepalvelukseen valmiiden nuorten määrästä, jolla pitäisi pystyä kattamaan suunnilleen nykyisen suuruiset koulutusmäärät. Oppivelvollisuuden laajetessa toiselle asteelle pyritään varmistamaan, että kaikilla nuorilla sukupuoleen tai taustaan katsomatta on saatavilla ajantasainen tieto asepalvelusta koskevien päätösten tueksi.

“Suomen puolustusratkaisussa toimintaympäristö on hahmotettava laajasti kansainvälisen yhteisön osana. Suomen etu on vaikuttaa turvallisuusympäristömme ja yhteisen maailmamme kriiseihin ennaltaehkäisevästi. Siksi meidän onkin panostettava rauhantyöhön, sovitteluun, ennakkovaroitusmenetelmien kehittämiseen ja yhteiskuntien rauhanomaisen kehityksen tukemiseen yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa”, iloitsevat asepalvelusmallin työryhmän puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Olli Puumalainen.

Lue Vihreiden nuorten asepalvelusmalli täältä.