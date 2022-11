Vihreiden nuorten puheenjohtajat ruotivat puoluejohtajia poliittisen keskustelun avauksessa

Jami Haavisto: Nyt käynnissä olevassa keskustelussa EU:n ennallistamisasetuksesta olemme todistaneet rumalla tavalla, miten harvassa suomalaisen luonnon puolustajat ovat eduskunnassa. Kokoomuksen välikysymys on asettanut suomalaisen metsäluonnon valtapolitiikan pelinappulaksi, vaikka luonnon hätähuuto on riipivä; 833 metsälajia uhan alla, kaksi kolmesta metsätyypistä ajettu avohakkuilla uhanalaiseksi. On äärimmäisen härskiä, miten aivan kaikki oppositiota myöten ovat sitä mieltä, että ympäristökriisien ratkaiseminen vaatii yhteistyötä kansojen välillä, mutta sitten kun pöytään tuodaan sitovia, konkreettisia toimia, niin takki kääntyy.

Jami Haavisto: Kuten kokoomuksen periaateohjelmassa viisaasti sanotaan, “tämän vastuun kantaminen on se mitta, jolla tekojemme arvo kaikkein eniten määräytyy tulevien sukupolvien silmissä”. Petteri Orpo, milloin ajattelit alkaa noudattamaan itse tätä linjaa? Suomalaista luontoa voi suojella vain ja ainoastaan Suomessa, mutta tätä menoa olemme jättämässä perinnöksemme vain raskaat luontovelat karuine avohakkuuaukeineen.

Peppi Seppälä: Torstaina hallitus käsitteli saamelaiskäräjälain uudistusta, jonka keskusta epätoivoisena kannatustemppuna pöytäsi, kun pääministeri ilmoitti aktivistien uutteran työn seurauksena vievänsä asian eteenpäin eduskunnassa vaikka riitaisena. Vihreille on alusta asti selvää, että saamelaiskäräjälaki tulee uudistaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Toivon, että eduskunnasta löytyy lopulta enemmistö yli hallitus–oppositiorajan, jotta saamelaiskäräjälain uudistus saadaan maaliin. Tässä kokoomuksen eduskuntaryhmällä on suuri vastuu – kantakaa sitä viisaasti!

Jami Haavisto: Viime aikoina olemme jääneet valitettavan yksin myös eläinoikeuskysymyksissä. Karmein esimerkki tästä lienee, kun eduskunta äänesti saimaannorpan suojelun vahvistamista vastaan. Pääministeri Marin sentään vaivautui paikalle, mutta ei kokenut vastuukseen äänestää norppien puolesta. Slayyyyy Sanna!

Peppi Seppälä: Näin Tampereella kokoustaessa on syytä kiittää Vihreän liikkeen pitkäaikaista aktiivia Satu Hassia, jota on eri tahojen toimesta syytetty lukuisia kertoja suomalaisen teollisuuden tuhoamisesta. Kuitenkin aina kun ympäristötavoitteita on kiristetty, teollisuus on siitä selvinnyt ja vieläpä suuresti hyötynyt uusien markkinoiden auetessa.

Peppi Seppälä: Viime vuosina teollisuus, metsäteollisuutta lukuunottamatta, on ottanut ilmaston- ja luonnonsuojelun omakseen. Tämä nähdään paitsi osoituksena vastuullisuudesta, myös taloudellisesti viisaana ja välttämättömänä – ilmastotavoitteista tinkiminen kun on elämän ja myös talouden kannalta typerää ja kestämätöntä. Jos kerran kaksi EK:ta, Elinkeinoelämän keskusliitto ja Elokapina, voivat olla tästä samaa mieltä, niin mikäpä kokoomus on sitä kieltämään?

Jami Haavisto: Ensi kevään vaaleissa nuorten hyvinvoinnin on noustava keskiöön. Me emme voi hyvin, me emme jaksa. Ilmastokriisi, sota ja hintojen nousu iskevät meidän jokaisen arkeen, minkä vuoksi viime kriisientäyteiset vuodet vain ruokkineet nuorten mielenterveyskriisiä. Akuutti hätä vaatii akuuttia apua.

Peppi Seppälä: Mielenterveyskeskustelu on onneksi noussut jo valtavirtaan, silti on vaikea nähdä, mitä demarit voittavat eväämällä terapiatakuun nuorilta. Hoitajien pakkolaissa toki jo nähtiin, että demarit ovat puolensa valinneet – SDP:tä enää erota Eläkkeensaajien keskusliitosta. Puolue ei kuitenkaan tule pötkimään pitkälle sylkemällä samalla nuorten päälle – ei vaikka pääministeri kuinka bilettäisi.

Peppi Seppälä: Nuorten pahoinvoinnin juurisyihin ei ole pureuduttu kyllin tarmokkaasti. Hirmuisen opintorallin vauhtia on kevennettävä ja oppilaiden ja opiskelijoiden kokemaa kuormitusta hellitettävä. Mielenterveystaitoja. Mut hei, koittakaa vaan jaksaa!

Jami Haavisto: Kokoomuksen edellisessä varjobudjetissa uhkailtiin kovasti opiskelijoiden siirtämistä pois yleisestä asumistuesta. On selvää, että tämä heikentäisi opiskelijoiden jo valmiiksi tiukkaa taloustilannetta. Yhtä selvää on, että vihreät eivät voi olla mukana sellaisessa hallituksessa, joka leikkaa koulutuksesta tai heikentää opiskelijoiden sosiaaliturvaa. Päinvastoin, meidän tulee tavoitella opintorahan tasokorotusta, jotta opiskelijat saadaan nostettua edes köyhyysrajalle.

Jami Haavisto: Koulutus, se ansaitsee todellisen kunnianpalautuksen! Täällä liittokokouksessa hyväksytään Vihreiden nuorten uusi koulutuspoliittinen ohjelma, joka viitoittaa tälle kunnianhimoiset askelmerkit. Suomalaisten koulutustasoa tulee nostaa kiireellisesti siten, että ikäluokista vähintään puolet saa korkeakoulutuksen, sillä Suomi on jäänyt tässä verrokkimaistaan jälkeen. Monia aloja uhkaava osaajapula on jo nyt vihreän siirtymän jarruna. Hyvinvointivaltiomme tulevaisuus riippuu siitä, kykenemmekö vastaamaan tähän huutavaan pulaan.

Peppi Seppälä: Tammikuussa toimintansa aloittavat hyvinvointialueet tuovat oman lisämausteensa kevään vaaleihin. Jo nyt on nähtävissä, että kokoomus unelmoi leikkauksista ja nostaa asiakasmaksuja, sen sijaan, että panostettaisiin ennaltaehkäisyyn ja ihmisten hyvinvointiin. On ollut kylmäävää seurata, miten kokoomus on esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla valmis riskeeraamaan ihmisten terveyden ja hengen ideologiansa ajamiseksi.

Peppi Seppälä: Ensi hallitukselle jääkin vielä paljon korjattavaa – maailma ei ole valmis. Vaalit on vielä käymättä, mutta jo nyt on varsin selvää, että hallituksen muodostamisesta tulee vaikea rasti. Ilman vihreitä se on vielä vaikeampaa, ellei lähes mahdotonta!

Jami Haavisto: Meitä vihreitä ei kuitenkaan aja eteenpäin himo valtaan ja kunniaan, vaan palava halu jättää maailma tuleville sukupolville paremmassa kunnossa kuin se on tänä päivänä. Vihreät eivät lähde sellaiseen hallitukseen, joka tinkii ilmastotavoitteista, leikkaa koulutuksesta tai heikentää ihmisoikeuksia. Petteri Orpo, take notes! Ilman vihreitä sinulla tulee pääministerinä hallituksessa hyvin nopeasti orpo olo.