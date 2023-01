Vihreiden Petelius: “Emme voi enää ajatella, että talouskasvu olisi aineellisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähde”

Petelius muistuttaa, että luontokadon ja ilmastokriisin ratkaisemisen tulee olla kaiken Suomen tulevaisuustyön keskiössä.

- Monimuotoinen luonto on meille elämän edellytys, ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen lisää riskiä esimerkiksi eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien leviämiselle. Ilmaston lämpeneminen puolestaan muuttaa elinoloja koko maapallolla ja aiheuttaa köyhyyttä, eriarvoisuutta, konflikteja sekä riskejä esimerkiksi ruokaturvalle ja vesihuollolle, Petelius sanoo.

Talouden rajat asettaa maapallon kantokyky.

- Emme voi enää ajatella, että talouskasvu olisi aineellisen vaurauden ja hyvinvoinnin lähde, vaan kestävää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa on tulevaisuudessa ylläpidettävä ilman jatkuvaa vaatimusta talouskasvusta. Muuttuvat talouden mallit, kuten kierto-, jakamis- ja alustatalous, sekä yhä moninaisemmat tavat tehdä työtä on huomioitava lainsäädännössä. Panostukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat investointeja tulevaan, myös silloin, kun tulevaisuutta on vaikea ennustaa, Petelius sanoo.

Hyvinvointivaltion ylläpito on yhteiskuntamme keskeinen tulevaisuuden haaste.

-Vår befolkning åldras och försörjningskvoten försvagas, och därför kommer vi att behöva betydligt mer arbetskraft än idag, till exempel genom invandring. Genom att satsa på välmående, sjukdomsprevention och flexibilitet kan vi hålla så många som möjligt engagerade i arbetslivet. En fungerande social- och hälsovård samt lättillgängliga mentalvårdstjänster är en oskiljaktig del av välfärdsstaten, säger Petelius.

Petelius korostaa, että jokaisen suomalaisen tulisi voida tuntea itsensä osalliseksi yhteiskuntaan.

- Ojämlikhet, polarisering och instabilitet ökar illamåendet och minskar förtroendet för demokrati och offentliga institutioner. Digitaliseringen och förändringen av informationsmiljön kan antingen främja demokratin eller hota den, och därför är det viktigt att reglera sociala medieplattformar, begränsa hatretorik och ta hand om medborgarnas mediekompetens i den nya informationsmiljön, Petelius kräver.







Puhe kokonaisuudessaan Vihreiden nettisivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/pirkka-pekka-pet…teosta-24-1-2023/