Vihreiden puheenjohtajaksi valittu Sofia Virta

Uusi puheenjohtaja Sofia Virta on 32-vuotias toisen kauden kansanedustaja. Sofia on toiminut opettajana, terapeuttina ja yrittäjänä. Hän on myös Kaarinan kaupunginvaltuutettu ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu.

– Olen kiitollinen vihreiltä saamastani luottamuksesta. Tulen tekemään nöyrästi mutta lujaa töitä yhdessä tänään valittavan puolueen johtotiimin sekä koko kenttäväen kanssa, jotta yhä useampi suomalainen seisoo jatkossa meidän riveissämme rakentamassa kaikille turvallisempaa Suomea ja kestävämpää maailmaa, kommentoi Virta.

Uuden puheenjohtajan linjapuhe kuullaan puoluekokouksessa sunnuntaiaamuna.

Jäsenäänestyksessä ääniä annettiin yhteensä 4731 kappaletta, kun äänioikeutettuja oli yhteensä 8 079. Jäsenäänestys järjestettiin 29.5.-8.6. Äänioikeutettuja olivat kaikki, jotka ovat maksaneet puolueen jäsenmaksun vuonna 2022 tai vuonna 2023 14.5. mennessä.