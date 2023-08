Vihreiden Sofia Virta: Tiedonanto ohjaa oikeaan suuntaan, mutta konkretia loistaa poissaolollaan

– Tiedonannosta puuttuu nyt kokonaan esimerkiksi järjestäytyneen rasismin kieltäminen rikoslaissa ja rasistisen vihapuheen kriminalisointi. Samoin anonyymistä rekrytoinnista olisi ollut tarpeen kirjata konkreettisemmin. Holokaustin kieltämisen kriminalisointi on erittäin hyvä toimi, mutta samalla se alleviivaa muiden vastaavien konkreettisten toimien puuttumista, Virta painottaa.

Vihreiden mielestä hyvää paperissa on yhdenvertaisuuden ja syrjinnän vastaisen työn parempi koordinaatio ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-osaamisen vahvistaminen eri hallinnonaloilla.

Virta huomauttaa myös, että hallitusohjelma on maahanmuuton ja maahan muuttaneiden osalta vahvasti ristiriidassa toimintaohjelman tavoitteiden kanssa, esimerkkinä paperittomien välttämätöntä terveydenhuoltoa koskevien lakimuutosten peruminen sekä kiristykset maahanmuuttopolitiikkaan.



– Hallituksen aikeet vaikeuttaa perheenyhdistämistä, uhkailla ulosheittoautomaateilla ja viedä oikeus terveys- ja sosiaalipalveluihin on epäinhimillistä ja vahvasti tiedonannon hengen vastaisia, Virta sanoo.

– Nyt kun hallitus on kansalaisten ja opposition pakottamana julistanut, että sillä on nollatoleranssi rasismin ja kaikenlaisen syrjinnän suhteen, sen kannattaisi vielä kertaalleen käydä koko hallitusohjelma läpi tästä näkökulmasta ja varmistaa, että tämä nollatoleranssi näkyy myös hallitusohjelman uudistuksissa, painottaa Virta.





Päättäjillä on Virran mukaan lainsäädäntötyön ohella myös asennevaltaa ja se, mihin sävyyn asioista puhutaan, vaikuttaa ihmisten arvoihin ja yhteiskunnan ilmapiiriin.

– Hallitus on jo onnistunut aiheuttamaan mittavaa vahinkoa normalisoimalla ja vähättelemällä rasismia. On selvää, ettei tällaisella hallituksella tai sen ministereillä ole vihreiden luottamusta, Virta toteaa.

– Suomessa esiintyvää rasismia on vähätelty, eikä toistuvista rasistisista ulostuloista ole irtisanouduttu yksiselitteisesti. Olen erityisesti pahoillani monien lasten ja nuorten puolesta, joiden arkea rasismi varjostaa, yhdenkään lapsen ei tulisi joutua minkäänlaista syrjintää kohtaamaan missään tilanteessa ja tähän vain aikuiset voivat esimerkillään vaikuttaa. Virta sanoo.

Vihreät haluaa Virran mukaan rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen voi kokea olonsa turvalliseksi ja jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa.