Vihreillä eniten nuoria eduskuntavaaliehdokkaita

Vihreiden listoilla on eniten nuoria ehdokkaita kevään eduskuntavaaleissa. Yhteensä alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 37. Vihreillä on myös keski-iältään nuorimmat ehdokkaat. Nuorin vihreiden ehdokkaista on 18-vuotias Petra Varjus Hämeen vaalipiiristä.

“Olemme tehneet valtavan työn ehdokasasettelun eteen ja se on tuottanut tulosta. Näin paljon nuoria ehdokkaita vihreillä ei ole ollut yli vuosikymmeneen", hehkuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Selinä Nera.

Puheenjohtajien mielestä muilla puolueilla olisi vihreiltä opittavaa.

“Moni puolue on ilmaissut huoltaan nuorten äänestysaktiivisuudesta. Tässä heillä on peiliin katsomisen paikka. Jos ehdokaslistoilla on pelkästään keski-ikäisiä tai sen ylittäneitä, voi itselle mieluisaa ehdokasta olla hankala löytää”, läksyttää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Jami Haavisto.

“Nuoret ovat vihreän politiikan keskiössä. Ilman elinkelpoista planeettaa, panostuksia koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin meiltä viedään tulevaisuus. Siksi teemme politiikkaa tulevaisuus edellä”, Nera linjaa.

Tällä hetkellä Suomen nuorin aluevaltuutettu, kunnanvaltuutettu, kansanedustaja ja europarlamentaarikko ovat kaikki vihreiden riveistä.

“Vihreissä tuetaan ja arvostetaan nuoria osaajia, mikä näkyy paitsi nuorten innossa lähteä ehdolle, myös heidän vaalimenestyksessään. Politiikka muuttuu kun sitä muutetaan, ja tätä työtä jatkamme näissäkin vaaleissa”, Haavisto toteaa.