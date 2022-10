Vihreillä uusi logo ja visuaalinen ilme

Vihreät ottaa käyttöön uuden maapallologon, joka symboloi hyvinvoivan ympäristön lisäksi myös hyvinvoivia ihmisiä ja taloudellista kestävyyttä, niin paikallisesti kuin planeetan tasolla.

– Me olemme liike, jota on aina yhdistänyt ympäristö, ihmisoikeudet ja globaali näkökulma.

Kuten periaateohjelmamme alkaa, “Vihreät muuttavat maailmaa, jotta elämä maapallolla voi kukoistaa”. Maapallo onkin meille yhä itsestäänselvä ja poliittista tehtäväämme kuvastava valinta logoksi, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo.

Logon lisäksi uudistuvat puolueen värit ja fontit. Puolueen nimenkin mukaisesti päävärinä pysyy vihreä. Vihreän sävyä on päivitetty modernimmaksi ja maanläheisemmäksi. Vihreän lisäksi ilmeeseen tuodaan moninaisuutta lukuisien raikkaiden tehostevärien avulla.

Puolueen visuaalinen ilme uudistettiin kokonaisuudessaan edellisen kerran vuonna 2006.

Ilmeuudistus toteutettiin yhdessä designtoimisto Kuudennen kanssa.

– Uudistus oli todellisen yhteistyön tulos. Ilmeen haluttiin ilmentävän sitä, millainen puolue Vihreät on: inhimillinen, moninainen ja rohkea edelläkävijä, toteaa Kuudennen strategi Matti Lehto.

Värit ovat maanläheisiä ja luonnosta tuttuja. Väripaletti on aiempaa laajempi, minkä ansiosta toiminnan moninaisuudesta voidaan viestiä entistä vahvemmin.

– Lähtökohtana oli luoda helposti lähestyttävä identiteetti, jota kaikkien puoluetoimijoiden olisi vaivatonta ja innostavaa käyttää, Lehto jatkaa.

Otsikkofontti on tunnetun Schick Toikka -toimiston Krana Fat, jossa on myös pyöreän pehmeää, mutta silti vahvaa muotokieltä. Shick Toikan suunnittelemia kirjasimia ovat käyttäneet myös mm. Marimekko, Flow Festival, Nike ja New York Times.