Vihreiltä kaupunginhallitukseen Shawn Huff, Minna Lindgren ja Tuomas Rantanen

Shawn Huff ja Minna Lindgren ovat ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettuja ja myös uusia kaupunginhallituksessa. Tuomas Rantanen jatkaa kaupunginhallituksessa toisella kaksivuotiskaudella. Kaupunginhallituksen jäsenenä jatkaa tehtävänsä puolesta myös kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Shawn Huff iloitsee tehtävästä. “Olen iloinen kasvavasta vastuusta ja ryhmän luottamuksesta valita minut tähän rooliin. Pidän sitä myös luontevana, että ryhmän uutena varapuheenjohtajana pääsen neuvottelemaan ja päättämään kaupungin keskeisistä asioista”, Huff toteaa.



“Tehtävä on mielenkiintoinen ja otan mielelläni lisää vastuuta kaupunginvaltuutettuna”, sanoo Minna Lindgren ja jatkaa: “Kokemukseni sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa on varmasti hyödyksi tehtävässä nyt, kun Helsinki on oma hyvinvointialueensa.

Vihreitä valtuustossa kuudetta kautta edustavalle Tuomas Rantaselle nyt jatkuva luottamustehtävä on mieluinen: ”Uskon, että tässä roolissa saan parhaalla tavalla oman kokemukseni palvelemaan vihreiden äänestäjiä ja koko kaupunkia - ei vähiten itselleni tärkeissä kaupunkisuunnitteluun ja kulttuuriin liittyvissä asioissa.”

Kaupunginhallituksen varajäseniksi valittiin Kasper Kivistö, Johanna Nuorteva, Suvi Pulkkinen ja Ozan Yanar. Kaupunginhallituksen alaisen elinkeinojaoston varapuheenjohtajana jatkaa Suvi Pulkkinen ja jäsenenä Kasper Kivistö, varajäseniksi valittiin Shawn Huff ja Minna Lindgren. Tuomas Rantanen puolestaan jatkaa konsernijaoston varapuheenjohtajana ja Anni Sinnemäki jäsenenä, heidän varajäsenikseen valittiin Johanna Nuorteva ja Kasper Kivistö.



Esitykset kaupunginhallitukseen ja sen jaostoihin tehtiin kaupunginhallituksessa 29.5. ja kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupunginhallituksen kokoonpanon kokouksessaan 14. kesäkuuta.