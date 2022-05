Vihtavuoren ruutitehdas täyttää 100 vuotta – Valtion Ruutitehtaasta maailman laadukkaimman ruudin valmistajaksi

Nammo on kansainvälinen ilmailu- ja puolustusalan yritys, jonka pääkonttori on Norjassa. Nammo on yksi maailman johtavista erikoisammusten ja rakettimoottorien toimittajista maailmassa niin sotilas- kuin siviiliasiakkaille. Yhtiössä työskentelee yli 2 700 työntekijää 12 maassa, ja sillä on 28 tuotantolaitosta Euroopassa ja Yhdysvalloissa.