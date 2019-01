Viiden miljoonan taalan Patrik Antonius Vantaalta valittiin vuoden pokerinpelaajaksi

Casino Helsingissä järjestettiin lauantaina 19.1. Finnish Poker Awards -gaala, jossa juhlistettiin mennyttä pokerivuotta 2018 ja palkittiin ansioituneimpia pokerinpelaajia.

Kymmenennen kerran järjestetty tilaisuus keräsi Fennia-saliin suuren joukon suomalaisia pokerivaikuttajia. Tilaisuutta isännöi Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Sami Siltanen.

- Kyseessä on pokerin pelaajille harvinainen juhla, sillä näihin juhliin osallistuu mukaan myös avecit. Pelaajien suusta kuultuna vuoden parhaimpia bileitä ei voi jättää väliin. Illan aikana käydään aina rennosti läpi koko pokerivuosi ja palkitaan viime vuoden parhaimmat pelurit. Tilaisuus on löytänyt paikan lähes jokaisen pokerinpelaajan kalenterista ja vuosittain Fennia-Sali on täyttynyt edellistä pokerivuotta muistelemaan, Siltanen sanoo.

Vuoden pelaaja -palkinnon sai Patrik Antonius, joka ei pokeripiireissä esittelyjä kaipaa. Muutaman hiljaisen pokerivuoden jälkeen Antonius palasi parrasvaloihin vuonna 2018 ryminällä. Liveturnauksista Vantaan Hakunilan kasvatti rahasti yli viisi miljoonaa dollaria maailmalla. Suurin potti tuli jättisuuresta Macaon turnauksesta, jonka kakkossijasta Antonius kuittasi yli kolme miljoonaa dollaria. Rozvadovin highroller-turnauksesta ykköstilan mukana tuli 425 000 dollaria. Pokerimaailman tähti valittiin nyt ensimmäisen kerran Suomessa vuoden pelaajaksi.

- Harvan pelaajan koko uran rahastukset nousevat viiteen miljoonaan. Antonius teki tämän vuodessa sinetöiden vahvan paluun huipulle, raati perusteli Antoniuksen valintaa.

Vuoden pokerinaama -palkinto myönnettiin Jens Kyllöselle, joka on tehnyt sen, mistä moni haaveilee. Hän on muuttanut pelikassansa ilmaisturnausten kautta miljooniksi euroiksi. Pokerifoorumeilla ja mediassa Kyllönen on tuonut esille mitä pokeri parhaimmillaan on. Blogien kautta Kyllönen on avannut omaa pelikirjaansa muille pelaajille ja tätä kautta kehittänyt suomalaisia pokerinpelaajia taidoillaan. Jens Kyllönen on erinomainen esimerkki nuorille pokerinpelaajille ja täydellinen pokerinaama 2018.

- Jens Kyllösen pokeriura on kuin suoraan elokuvasta. Ilmaisturnausten kautta miljonääriksi samalla opettaen muita blogiensa kautta. Täydellinen valinta pokerinaamaksi, raati summasi.

Vuoden läpimurto -palkinnon pokkasi Sebastian Wahl, joka aloitti vuoden terävästi voittaen heti tammikuussa Casino Helsingin ranking-mestaruuden. Toukokuussa tuli voitto ja 50 000 euroa Tallinnasta ja syyskuussa räjähti pankki Wahlin voittaessa Casino Helsingin Fennia Grand Slamin pääturnauksen ja 100 000 euroa. Vaikka Wahl on näkynyt pokeripöydissä jo useamman vuoden, oli vuosi 2018 selkeä läpimurto helsinkiläiseltä.

- Wahlin tasaisen vahva turnauspelaaminen pienellä onnella maustettuna toi hienoa tulosta viime vuonna. Kovat vuositienestit oikeuttavat vuoden 2018 läpimurtopalkintoon, raati luonnehti.