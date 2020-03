Viihdeteollisuus teholla, kuinka selvitä koronaviruksesta?

Uusi viihdeteollisuuden liiketoimintamalleja esittelevä webinaari-sarja verkossa FORMAT+ED käynnistyy. Ensimmäiset jaksot käsittelevät muuttunutta viihteen kulutusta ja uusia innovaatioita, joita kriisi synnyttää.

Jakso 1. Tapaus: Strawberry Z

Kuinka Kiinan johtava festivaalijärjestäjä, yli sataa vuosittaista festivaalia operoiva Modern Sky Entertainment kehitti uuden “I’m at home too” -festivaalin koko Kiinan sulkeuduttua karanteeniin ja keräsi yli 15 miljoonaisen yleisön?

Tapahtumia, festivaaleja, näyttelyitä perutaan ja loppua ei näy. Moni ala on pulassa ja tapahtumien ja konserttien tappiot liikkuvat pilvissä. Kuinka viihdeteollisuus selviää koronaviruksen yli Suomessa ja kansainvälisesti? Monia kiinnostavia innovaatiota löytyy Kiinasta, joka koki COVID19 karanteenit jo helmikuussa ennen Eurooppaa. Kiinan monimuotoinen internet-ekosysteemi on sisältöjen kaupallistamisessa Eurooppaa ja Yhdysvaltoja paljon edellä.

Format+ed webinaarin, osa 1: Strawberry Z – Stay At Home

Kiinan johtava festivaalijärjestäjä, levy-yhtiö ja management-yhtiö Modern Sky Entertainment järjesti helmikuussa karanteenien käynnistyttyä verkossa uuden Strawberry Z festivaalin mainostaen sitä yksinkertaisella sloganilla “I’m at home too”. Hyväntekeväisyytenä tuotetun festivaalin tavoitteena oli tukea kiertueita ja konserttimahdollisuuksia menettäneitä artisteja. Uniikkia festivaalissa oli että kuten yleisökin, myös online-festivaalilla konsertteja streamanneet artistit olivat karanteenissa. Konserttien lisäksi festivaalin livelähetykset koostuivat artisteista tekemässä jokapäiväisiä asioita, kuten kokkausta ja lautapelien pelaamista. Faneille lähetykset tarjosivat apua karanteenin tylsyyteen sekä yhteisöllisyyttä kriisin keskellä. Festivaali tuotettiin Kiinan suosituimpiin kuuluvalla internet-alustalla Bilibili, joka on erityisesti Kiinan Z-sukupolven suosiossa. Yleisöä oli yli 15 miljoonaa.

Format+ed webinaarissa on puhumassa Shen Yue, Modern Sky Entertainment:in VP ja osakas, jonka tiimi kehitti ja tuotti Strawberry Z festivalin. Työ ei ole ohi vaan Shen Yue jatkaa edelleen uusien toimintamallien kehittämistä ja tuottamista tässä konserttitoiminnalle edelleen haastavassa tilanteessa.

Kiinan online-maksujen volyymi ylittää mm. Yhdysvallat 50-100 -kertaisesti ja Kiina on muuta maailmaa huomattavasti edellä mikromaksujen ja verkkokaupan hyödyntämisessä online-sisältöjen kaupallistamisessa. Webinaarissa käydään läpi myös Kiinan internet-ekosysteemiä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia ulkomaisille artisteille ja toimijoille.

Modern Sky Entertainment

Kiinan johtava musiikkialan yritys, joka toimii myös New Yorkissa, Liverpoolissa ja Berliinissä. 1997 perustettu yhtiö on Kiinan ensimmäisiä itsenäisiä levy-yhtiöitä / festivaalituottajia ja operoi nykyään vuosittain yli sataa festivaalia, yli kahta sataa kiertuetta sekä manageroi satoja artisteja Kiinassa ja kansainvälisesti.

Format+ed

On kahden kokeneen viihdeteollisuuden ammattilaisen Anssi Rimpelän ja Jani Joenniemen perustama uusi kansainväinen webinaarisarja, joka esittelee viihdeteollisuuden uusimpia online formaatteja ja innovaatioita, ja katsoo erityisesti Aasiaan. Webinaarisarjan ensimmäiset jaksot seuraavat koronaviruksen vaikutusta viihdeteollisuuteen, ja avaavat maailmanlaajuisen kriisin synnyttämiä uusia toimintamalleja ja mahdollisuuksia.

Anssi Rimpelä on pohjoismaiden eturivin TV-tuottaja, joka on ollut tuomassa Suomeen mailman suurimpia TV-formaatteja kuten Vain Elämää, Idols, X-factor, Got Talent, and Maajussille Morsian jne. Anssi Rimpelän perustama UpToLevel Media Finland kehittää sisältöformaatteja kansainvälisille markkinoille.

Jani Joenniemi on yrittäjä ja tuottaja jolla on pitkä kokemus sillanrakentajana Aasian ja Euroopan viihde- ja kulttuurimarkkinoiden välillä. Tällä hetkellä Joenniemi toimii Helsingissä, Mumbaissa, Pekingissä ja Shanghaissa järjestettyjen EARS on Asia –konferenssien ohjelmapäällikkönä sekä erilaisissa media- ja markkinointihankkeissa Aasiaan mm. suomalaisten elokuva-alan tuotantoyhtiöiden Bigger Picture –vientihankkeessa Kiinaan.

Webinaari järjestetään maanantaina 23. maaliskuuta klo 10:00

Lisätietoja ja rekisteröityminen: www.uptolevel.com/formatted