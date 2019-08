Viihdettä ja tärkeää asiaa sanoin ja sävelin - Helsingin poliisisoittokunnan ja Espoon kaupungin järjestämät konsertit kokoavat yli 3 000 nuorta ajankohtaisten aiheiden äärelle

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos, Helsingin poliisisoittokunta ja Espoon kaupunki järjestävät Tapiola-salissa Pidä huolta! -konserttisarjan 5.-6.9. Poikkeuksellisen isoon konserttitapahtumaan osallistuvat Espoon koulujen seitsemäsluokkalaiset.

Konserttisarjan neljä esitystä kokoavat Tapiola-saliin yhteensä yli 3 000 espoolaista nuorta nauttimaan Helsingin poliisisoittokunnan musiikista. Poliisit puhuvat musiikkiesitysten lomassa nuorille muun muassa itsemääräämisoikeudesta, päihteistä, nettikiusaamisesta ja kavereista huolehtimisesta – nuorille tärkeistä ja ajankohtaisista aiheista.

Yhteistyössä edistetään turvallisuutta ja nuorten hyvinvointia

Rikosten ennalta estäminen on yksi poliisin päätehtävistä. Länsi-Uudenmaan poliisi tekee tiiviisti yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa espoolaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Konserttisarja on esimerkki toiminnasta, jolla nuoria autetaan asennoitumaan ja toimimaan oikein nykypäivän kielteisissäkin ilmiöissä.

– Niin kutsuttua lähipoliisitoimintaa on tehty poliisilaitosten alueella jo monien vuosien ajan. Ajan kuluessa on huomattu, että rikosten ennalta estäminen ja kansalaisten turvallisuuden tunteen luominen vaativat panostamista. Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen Ennalta estävä toiminto on varsin nuori toiminto. Olemme kuitenkin jo nyt tehneet hyvää yhteistyötä niin kaupungin kuin muiden poliisin sidosryhmien kanssa. Pidä Huolta! -konsertit ovat huikea esimerkki yhteistyöstä ja uusista tavoista lähestyä nuoria tärkeillä aiheilla, kertoo vanhempi konstaapeli Reetta Kuusisto Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta.

– Yhteistyö poliisin kanssa on meille tärkeää. Konsertit ovat yksi esimerkki tästä yhteistyöstä ja hyvä tapa kertoa nuorille tärkeistä ja ajankohtaisista asioista, sanoo Espoon suomenkielisen opetuksen aluepäällikkö Leena Lakovaara.

Nykypäivän kappaleita pitkällä kokemuksella

Helsingin poliisisoittokunnalla on yli 70 vuoden kokemus työstä lasten ja nuorten parissa, valistuskonsertteja on järjestetty vuodesta 2013. Kevään konsertit Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa saavuttivat suuren suosion.

– Pidä huolta! -konsertissa ei soiteta lastenlauluja, vaan esimerkiksi John Williamsin, Anssi Kelan ja Queenin tuotantoa. Kappaleet tukevat poliisien puheenvuoroja ja aiheita ja ovat yleisölle mukavaa kuunneltavaa isolla orkesterilla esitettyinä, kertoo Helsingin poliisisoittokunnan ylikapellimestari Sami Ruusuvuori.

Konserttikiertueita on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös uusia kaupunkeja. Voit seurata konsertteihin liittyvää sisältöä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #pidähuolta.