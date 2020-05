Viihdyttävä tietokirja kertoo persoonallisista kissoista ja heidän tunnetuista palvelijoistaan

Kuukausista julmin on nimensä veroinen Louise Pennyn palkitun dekkarisarjan kolmannessa osassa 7.4.2020 10:11:08 EEST | Tiedote

Kanadalaiseen Three Pinesin kylään sijoittuva menestyssarja jatkuu pääsiäiseen sijoittuvalla tarinalla, jossa rikoskomisario Armand Gamache tiimeineen pääsee jälleen ratkomaan eriskummallista tapausta. Kuukausista julmin on kolmas kirja Louise Pennyn dekkarisarjassa, joka on todellinen herkkupala kaikille cozy crime -kirjallisuuden ystäville.