Viikingit-sarjasta tuttu Wardruna juhlistaa uutta albumiaan uniikilla virtuaalikeikalla

Norjalainen Wardruna kutsuu fanit ympäri maailmaa nauttimaan striiminä toteutettavasta levynjulkaisukonsertistaan perjantaina 26. maaliskuuta. Liput tulevat myyntiin yhtyeen verkkosivuilla perjantaina 5. helmikuuta klo 11.

Historialliset soittimet ja luonnonelementit skandinaavisesta muinaisuskosta ammentaviin sanoituksiin yhdistävä Wardruna julkaisi viidennen kokopitkänsä tammikuun lopulla. Laajalti ylistystä kerännyt ”Kvitravn”-albumi ylsi julkaisuviikollaan albumilistojen kärkikahinoihin muun muassa Pohjois-Amerikassa, Saksassa sekä Sveitsissä, ja oli Suomessakin toiseksi ostetuin fyysinen levy.

Wardruna on tunnettu omaperäisistä ja vaikuttavista live-esiintymisistään. Ainutlaatuista toteutusta ja tunnelmaa on lupa odottaa myös tulevalta levynjulkaisukeikalta, jonka puitteet on varta vasten striimiä varten rakennettu. ”First Flight of The White Raven” -nimeä kantavan konsertin aikana kuullaan uunituoreen albumin lisäksi antimia yhtyeen aiemmasta tuotannosta.

Vuonna 2003 perustettu Wardruna nousi laajempaan tunnettuuteen viimeistään HBO:n Viikingit-menestyssarjan soundtrackin myötä. Musiikillisen panoksen lisäksi kokoonpanon nokkamies, black metal -yhtye Gorgorothistakin tuttu Einar Selvik on myös näytellyt sarjassa.

Wardruna: First Flight of The White Raven

Pe 26.3.2021 klo 22.00

Striimi on saatavilla 48 tunnin ajan

Liput: 27,90 €