Viikinmäen jätevedenpuhdistamon häiriö jatkunut viikon – hitaita toipumisen merkkejä havaittavissa

HSY:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamon biologisen typenpoiston vakava häiriö jatkuu ja puhdistamon typenpoistoteho on edelleen merkittävästi tavallista heikompi. Häiriöstä johtuen typpeä ohjautuu vesistöön poikkeuksellisen paljon. Nitrifikaatioaste aktiivilieteprosessissa ja sen myötä kokonaistypenpoistoteho ovat kuitenkin toipumassa.

Häiriötilanne käynnistyi maanantaina 23.7.2018 noin klo 03.00 ja sen selvittäminen aloitettiin välittömästi. Syytä ei vieläkään tiedetä lukuisista selvityksistä huolimatta. Häiriön arvioidaan johtuvan tuntemattomasta teollisuuden kemikaalipäästöstä, joka on tappanut typenpoistosta vastaavia nitrifikaatiobakteereita.

- Palautuminen on ollut hidasta, minkä perusteella vaikuttaa siltä, että tilapäisen inhibition sijaan valtaosa nitrifikaatiobakteereista on saattanut kuolla päästön seurauksena. Jos näin on, prosessi toipuu sitä mukaa kun bakteerit lisääntyvät. Tähänastisen kehityksen perusteella typenpoiston normalisoitumiseen kuluu minimissään viikko nykyhetkestä, eli kaksi viikkoa häiriön alusta, arvioi vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred.

Jätevedenpuhdistamon muu biologinen puhdistusprosessi toimii normaalisti, kuten myös kemiallinen fosforinpoisto. Muita vaikutuksia typpikuorman kasvun lisäksi ei arvioida olevan.

Typenpoistoprosessin tehosta annetaan arvio keskiviikkona 1.8.2018, kun alkuviikon kokoomanäytteiden tulokset ovat valmistuneet. Häiriötilanteen päättymisestä tiedotetaan erikseen.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon toiminta-alue kattaa Helsingin, Vantaan keski- ja itäosat, Tuusulan, Keravan, Sipoon, Järvenpään, Pornaisen ja eteläosan Mäntsälää.

Lisätietoja

Toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841, etunimi.sukunimi@hsy.fi