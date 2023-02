Viikkokatsaus 13.–20.2.2023

Suomen ympäristökeskus selvittää energiakriisin vaikutuksia mökkeilyyn– osallistu kyselyyn! 13.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus Syke on käynnistänyt tutkimuksen mökkeilyn hiilijalanjäljen selvittämiseksi. Vapaa-ajan asumisen hiilijalanjälkeä ei ole aiemmin arvioitu valtakunnallisesti. Osana tutkimusta Suomen ympäristökeskus toivoo mökkiläisten osallistuvan kyselyyn vapaa-ajan asunnon energiaratkaisuista, matkoista ja käytöstä. Kysely on tarkoitettu kaikille, joiden omistuksessa tai säännöllisessä käytössä on Suomessa sijaitseva vapaa-ajan asunto.