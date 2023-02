Viikkokatsaus 20.–27.2.2023

Syke mukana Ekopaastossa: ympäristössä tapahtuu myös myönteisiä kehityskulkuja 20.2.2023 09:00:00 EET | Tiedote

Suomen ympäristökeskus Syke on mukana vuosittaisessa Ekopaasto-kampanjassa yhdessä Kirkkohallituksen ja Marttojen kanssa. Vuoden 2023 kampanjan teemana on toivo ja arjen teot. ”Tiede rakentaa toivoa. Se palastelee ongelman suuruutta. Pelottavat asiat muuttuvat helpommin hallittaviksi, kun meillä on tieteen tarjoamaa tietoa siitä, missä ongelman rajat ovat. Näin ne voidaan pilkkoa ja ratkaista”, Syken pääjohtaja Leif Schulman sanoo.