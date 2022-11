Viikkokatsaus 21.–25.11.2022

Liejutaskurapu levittäytynyt edelleen – uusimmat havainnot pääkaupunkiseudulta 15.11.2022 08:34:35 EET | Tiedote

Liejutaskurapu on jatkanut levittäytymistään Suomen merialueella. Uusimmat havainnot on tehty loppukesästä Kirkkonummen, Espoon ja Helsingin edustalta. Laji on levinnyt myös Pohjanlahdella, missä pohjoisimmat havainnot on tehty Rauman edustalla. Uusimpien havaintojen tueksi kaivataan nyt kansalaisten havaintoja liejutaskuravusta varsinkin uusilta esiintymisalueilta pääkaupunkiseudulta ja Pohjanlahdelta.