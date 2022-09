Viikkokatsaus 26.–30.9.2022

MEDIAKUTSU: Kiertotalous-Suomen lanseeraus, ti 27.9. klo 9-12.30 Ilmoittaudu mukaan! 19.9.2022 16:12:37 EEST | Kutsu

Kiertotalous-Suomen lanseeraustilaisuus Kiertotalouden osaamisverkostoa (KiSu) on kehitetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa huhtikuusta 2022 alkaen. Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu aukeaa syyskuun lopussa ja verkoston virallinen lanseeraustilaisuus pidetään keskustakirjasto Oodissa 27.9.2022. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa. Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kiertotalouden osaamisen ja tiedon solmukohta, joka yhdistää ratkaisuja etsivät toimijat ja niiden tarjoajat. Kiertotalous-Suomen tavoitteena on tukea muun muassa kuntien, yritysten, elinkeinoelämän ja kiertotalouden ekosysteemien työtä hiilineutraalin kiertotalousyhteiskunnan kehittämisessä. Osamisverkosto myös kokoaa keskeisiä kiertotalouden parissa toimivia palveluita yhteen ja tukee eri toimijoita oman kiertotalouspolun löytämisessä. Tilaisuudessa kerrotaan verkoston toiminnasta, esitellään Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu ja suunnitellaan työpajoissa toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa.Tilaisuudessa esitellään ly