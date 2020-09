Viikonloppuna urheilupyhätön valtaa muotoilu – ja juoksuradan lapset

Helsingin Olympiastadion torneineen on Helsingin tunnetuimpia maamerkkejä ja funktionalismin taidonnäyte. Ensi viikonlopun ajan se toimii Pohjoismaiden suurimman muotoilufestivaalin näyttämönä. Koska tilaa on niin paljon, voidaan tapahtuma järjestää väljästi ja turvallisesti.

Perjantaina aukeaa vastaremontoidulla Olympiastadionilla Helsinki Design Weekin Stadionnäyttely. Näyttely esittelee kirkkaita ajatuksia ja uusia konsepteja.

“Ideoiden tuoreus oli yksi kriteeri, mutta myös se miten teokset ja installaatiot sopivat Olympiastadionin ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin.”, kertoo kuraattori Kari Korkman.

Mukana on muun muassa suunnittelijasisarusten Tuuli ja Kivi Sotamaan meteoriitin muotoinen mökki, Bloft Design Labin 3D-printteri, joka tulostaa SUP-lautoja muoviroskasta ja kulutuskriittinen kauppainstallaatio.

“Stadionnäyttely esittelee prototyyppejä, jotka eivät vielä löydy kauppojen hyllyiltä – eikä osa edes ole kaupallistettavissa. Konseptuaaliset installaatiot ovat elämyksellisiä, ja samalla kysyvät elintärkeitä kysymyksiä. Mikä on tarpeeksi ja mikä liikaa?” sanoo Kari Korkman.

Olympiastadionin kiinnittäminen päätapahtumapaikaksi jo syyskuussa 2019 oli Helsinki Design Weekille odottamaton onnenkantamoinen.

“Tila on niin suuri, että voimme helposti huolehtia turvaväleistä. Myös Lasten designviikonloppu ja lauantai-illan huipennus, PechaKucha Night, voidaan järjestää välttäen lähikontakteja. Katsomo on ulkona ja stadionin kokoisessa paikassa voi plaseerata väljästi”, kertoo ohjelmajohtaja Anni Korkman.

Helsinki Design Week kannustaa kävijöitä myös keskittymään näyttelyn puitteisiin, Helsingin funkkishelmeen.

Loistavaa korjausrakentamista

Näyttelyn tila, maailman kauneimmaksi olympiastadioniksikin kehuttu urheiluareena, syntyi 1930-luvulla pidetyn suunnittelukilpailun tuloksena. Kilpailun voitti arkkitehtien Yrjö Lindegren (1900–1952) ja Toivo Jäntti (1900–1975) puhtaan funktionalistinen suunnitelma. Stadionin ensimmäisiä avajaisia vietettiin vuonna 1938, ja 22. elokuuta 2020 se avattiin mittavan uudistus- ja korjausurakan jälkeen uudelleen käyttöön.

Stadion on kunnostettu alkuperäistä arkkitehtuuria hartaasti kunnioittaen ja päivittäen se vastaamaan uuden vuosituhannen monikäyttöareenan vaatimuksia. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaavat yhdessä K2S ja NRT yhteistyössä ruotsalaisen White Arkitekten -arkkitehtikollektiivin ja hollantilaisen Wessel de Jonge -toimiston kanssa.

Stadion ei ole menettänyt ominaispiirteitään ja eri aikakerrokset on tilassa aistittavissa.

“Olemme muun muassa säilyttäneet vanhat ikkunat, mutta niiden energiatehokkuus on päivitetty tähän päivään lisäämällä sisempään puitteeseen eristyskerros”, kertoo arkkitehti Kimmo Lintula K2S:stä.

“Ikkunat näyttivät huonokuntoisilta, mutta puitteiden alta paljastui täydellistä tiheäsyistä mäntyä. Ennallistaminen on työlästä, mutta ekologisin mahdollinen vaihtoehto”, sanoo Lintula.

Olympiastadion on ehdolla Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnonsaajaksi . Tuomaristo perustelee valintaa näin: “Suunnittelussa on hallittu paitsi iso mittakaava, myös yksityiskohdat ja materiaalit aina pienimpään lasilistan ruuviin asti.”

Monumentti, jossa tuntee olonsa kotoisaksi

Ulkopuolelta katsoen remontissa on yhdistetty 1930-luvun betoniarkkitehtuuri ja 1950-luvun kunnostetut osat sekä uusi pohjoisaukio kioskeineen. Elementeistä koostuu tuttu ja tunnistettava inhimillisen kokoinen monumentti.

Rapatut julkisivut, näkyvät betonirakenteet ja kaarteiden tiilirakenteet on entisöity alkuperäisten piirustusten mukaan. Sekä vanhoissa että uusissa osissa on käytetty ajattomia, kestäviä materiaaleja: valkoista betonia, tiiltä, puuta ja lasia. Myös sisätilojen kyltitykset ja ratojen numeroiden typografia noudattaa funkkistyyliä.

Julkisivujen puun käyttö palauttaa mieleen 1950-luvun, jolloin betonirakenteinen Stadion laajennettiin nykyiseen kokoonsa. Puu on miellyttävän tuntuinen materiaali katsomoihin ja luo niihin sopivan pienimuotoista tekstuuria.

Stadionin uudet 36 300 istuinta on valmistanut salolainen perheyritys Piiroinen.

”Olympiastadionin uusi istuin on ympäristöystävällinen ja kotimainen tuote. Puukomposiitin valmistuksessa käytetään niin sanottuja hukkapaloja ja sen hiilijalanjälki on pieni. Tärkeää on tietysti myös käyttömukavuus: puukomposiitti tuntuu lämpimältä verrattuna puhtaaseen muoviin”, sanoo Piiroisen toimitusjohtaja Risto Piiroinen.

Uudistuksessa maan alle on rakennettu toinen Olympiastadion, eli 20 000 m2 lisää lämmintä sisätilaa. Uudessa osassa on monikäyttöistä urheilutilaa, maan pinnan juoksuratoja jatkava tunneli, logistiikka-alue ja monitoimihalli.

”Olympiastadion on monitoimiareena ja uudistunut kokonaisuus tarjoaa laajat ja väljät puitteet myös aivan uudenlaisille tapahtumille. Kiitämme jo tässä vaiheessa Helsinki Design Week -organisaatiota erinomaisesta yhteistyöstä ja toivotamme vierailijat tervetulleiksi muotoilun juhlaan Olympiastadionille”, toteaa Olympiastadionin markkinointi- ja viestintäjohtaja Marju Paju.

Uudistuneet tilat tulevat olemaan jatkossa myös kaupunkilaisten arkikäytössä.

