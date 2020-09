Viime vuonna Helsingin väestönkasvu oli hitaampaa kuin 2010-luvulla keskimäärin

Pormestari Vapaavuori avaa Unescon Creative Cities -verkoston kolmannen huippukokouksen 17. syyskuuta 16.9.2020 09:55:00 EEST | Tiedote

Unescon ja Pekingin kaupungin yhdessä järjestämä UNESCO Creative Cities Beijing Summit järjestetään 17.–18. syyskuuta kolmatta kertaa. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on saanut kunnian pitää kokouksen avajaispuheenvuoron. Helsinki on kuulunut Unescon Creative Cities -verkoston City of Design -kaupunkeihin vuodesta 2014.