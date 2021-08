Viime vuonna lasten itsenäisyyspäivän juhlat jäivät väliin – nyt juhlitaan tuplasti

Finlandia-talon syksyn tapahtumakalenteri näyttää tiiviiltä. Vahvistettuja tapahtumia on tällä hetkellä yli sata ja päärakennukseen on jonossa tapahtumajärjestäjiä syyskuusta joulukuuhun. Elokuussa musiikkielämystä tarjoilevat Varusmiessoittokunnan sata alokasta, loppuvuoden aikana estradille nousevat esimerkiksi Diandra, Kaija Koo, Mikko Leppilampi ja Ismo Leikola. Kansainvälisistä tapahtumista suurin on hybridinä järjestettävä lokakuun tietohallinnon konferenssi. Tällä hetkellä tapahtumajärjestäjien valintakriteereinä paikan suhteen korostuvat turvallisuus, vastuullisuus ja ruokatarjonta. Finlandia-talon turvatoimet koronaviruksen leviämisen osalta on otettu asianmukaisesti huomioon kaikissa tapahtumissa. Tähän mennessä Finlandia-talolla ei ole todettu yhtään tartuntaa tai altistumista. Tapahtuma-alan epävarmuutta ja ahdinkoa poistamaan tarvitaan nyt aktiivisia toimenpiteitä. Viranomaisten suunnitelmissa olevalla koronapassilla on kiire eikä sen toteutuksen kanssa kannata viivytellä.

Finlandia-talo on yksi Suomen ja Helsingin vahvimmista kilpailuvalteista. Talo itsessään on arkkitehtooninen elämys ja maalauksellinen Töölönlahti rantoineen luo poikkeuksellisen miljöön vain kivenheiton päässä kaupungin ytimestä. Eri maiden väliset matkustusrajoitukset tulevat vaikuttamaan kansainvälisten konferenssien järjestämiseen vielä jonkin aikaa. Tästä huolimatta Finlandia-talon syksyn tapahtumakalenteri on täyttynyt runsaaksi. ­– Finlandia-talon syksy ja loppuvuosi näyttävät tulevien tapahtumien osalta hyvältä. Varattuna on satakunta tilaisuutta ja päärakennukseen on jonoa syyskuusta aina joulukuulle asti. Tämä syksy mennään Finlandia-talossa täysillä. Talon perusparannus alkaa heti ensi vuoden alussa. Sen aikana toiminta jatkuu jo rakenteilla olevassa upeassa puurakenteisessa Pikku-Finlandiassa, kertoo Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen. Euroviisuja vuosien takaa, huippuartisteja, stand-uppia ja romantiikkaa Suomalaiset rakastavat euroviisuja ikään katsomatta. Osa tämän vuoden tammikuussa armeijan aloittaneista naisista ja miehistä saavat ainutkertaisen kokemuksen, kun he nousevat Finlandia-talon päälavalle. Elokuussa he tarjoilevat yleisölle euroviisuja vuosien takaa. Puolustusvoimien varusmiessoittokunnan lähes satapäinen megakokoonpano esittää nuoruuden innolla ja energialla legendaarisia ja rakastettuja Euroviisuista tuttuja kappaleita. – Lokakuun lopulla musiikkia ja ripauksen historiaa tarjoaa Talvisodasta kertova Ilkka Kuusiston säveltämä ja oopperalaulaja Jyrki Anttilan tuottama Taipaleenjoki-ooppera. Finlandia-talon puitteet sopivat myös suurkonserteille. Se todistetaan, kun Suomen ja Venäjän huippuartistit kokoontuvat yhteiseen esiintymiseen. Mikko Leppilammen juonnoilla lavalle nousevat muuan muassa Diandra, Kyösti Mäkimattila ja Jukka Perko. Romantiikan jättiläiset -konsertti on jatkoa aiemmille Meidän romanssi ja Vuosisadan romanssi -suurkonserteille, Tolonen kertoo. – Musiikkitapahtumien lisäksi Finlandia-talo on loistava stand-up näyttämö. Mikä olisikaan parempi tapa viettää pikkujouluja kuin nauraa itsensä kipeäksi maailman hauskimman miehen mukana. Yhdysvalloissa menestystä saavuttanut Ismo Leikola tuo Jos nyt ihan rehellisiä ollaan -shown Suomeen ja Finlandia-talossa se nähdään marraskuun puolivälin paikkeilla, Tolonen jatkaa. Viikon kestävä kansainvälinen tietohallinnon konferenssi valtaa Finlandia-talon lokakuussa Finlandia-talo on voittanut kansainvälisen tarjouskilpailun, jossa haettiin tapahtumajärjestäjää 110 000 jäsenen ISACA-organisaation konferenssille. Seitsemän päivän ajan Finlandia-talo on maailmanlaajuisesti tietohallinnon ja tietoturvan asiantuntijoiden tärkein kohtaamispaikka. ISACAn ja Finlandia-talon yhteinen agenda on turvallisuus. ISACAn osalta se on tietoturva ja Finlandia-talon osalta se on tapahtumien terveysturvallisuus. Aina ja erityisesti nyt koronan aikaan Finlandia-talon toiminnassa on panostettu tapahtumien terveysturvallisuuteen. – Tämä kansainvälinen suurkonferenssi järjestetään hybridinä eli siihen voi osallistua joko paikan päällä tai etänä. Finlandia-talossa on järjestetty korona-aikana useita hybriditapahtumia. Virtuaalinen Finlandia-talo on paljon enemmän kuin tietokoneruudun staattinen teams tai zoomi. Nyt puheet voi pitää Finlandia-salin virtuaalisella lavalla ja näyttelykumppaneiden esittelyt virtuaalisella Piazzalla, Tolonen kertoo. Lasten itsenäisyysjuhlia tanssitaan tänä vuonna tuplasti Finlandia-talossa tanssittavilla Pormestarin itsenäisyysjuhlilla 4.-luokkalaisille on pitkät perinteet. Ensimmäiset lasten itsenäisyysjuhlat järjestettiin Finlandia-talossa jo 24 vuotta sitten vuonna 1997. Jokainen helsinkiläiskoulun neljäsluokkalainen saa itsenäisyysjuhlaan henkilökohtaisen kutsukortin kaupungin pormestarilta. – Viime vuonna juhla jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi. Niinpä tänä vuonna kutsun saavat sekä tämän vuoden neljäsluokkalaiset että viime vuoden neljäsluokkalaiset. Molemmille ikäryhmille järjestetään omat tilaisuutensa eri ajankohtina. Nykyiset viidesluokkalaiset saapuvat itsenäisyysjuhlaan joulukuun alussa ja neljäsluokkalaiset joulukuun puolessa välissä, Tolonen kertoo. Koronapassin kanssa ei kannata viivytellä Ammattitaitoiset tapahtuma-alan toimijat ovat pandemian aikana osoittaneet, että terveysturvallisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Viranomaisilla koronapassin valmistelut ovat vielä lähtökuopissa. Asiantuntijalausuntojen mukaan se olisi käytössä aikaisintaan vasta lokakuussa. – Koronapassin hidas valmistelu ja epämääräisyys viime hetkellä annetuissa ohjeissa yleisötilaisuuksille sekä lain tulkinnassa aluehallintovirastojen välillä ei saa vaikeuttaa kauan kaivatun tapahtumasyksyn käynnistystä. Tapahtuma-alalla on hyvää näyttöä viime syksyltä terveysturvallisten tapahtumien järjestämisestä. Esimerkiksi Finlandia-talolla ei tullut yhtään tartuntaa tai altistumista. Terveyden, hyvinvoinnin ja ihmisten jaksamisen lisäksi kannattaa huomioida taloudelliset vaikutukset niin julkiselle kuin yksityiselle sektorille. Normaalivuonna pelkästään Finlandia-talon asiakkaiden välitön rahankäyttö kaupungissa on noin 47 miljoonaa euroa. Jos nämä tulot jäävät jälleen saamatta, on selvää, että vaikutukset ovat suuret ja laajakantoiset, Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen muistuttaa.

