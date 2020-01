Viime yönä Grammy-palkittu yhtye Ranky Tanky Savoy-teatterissa

Grammy-palkittu Ranky Tanky –yhtye esiintyy Savoy-teatterissa 29. päivä toukokuuta 2020. Yhtye palkittiin gaalassa, joka järjestettiin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaa.

Viisijäseninen yhtye on kotoisin Yhdysvaltain Charlestonista, ja sen solistina laulaa Quiana Parler. Bändin jazzvaikutteisen musiikin perustana on traditionaalinen gullah-kulttuuri ja –kieli. Gullah syntyi orjien kieleksi, ja siinä on paljon afrikkalaisia ja karibialaisia vaikutteita. Grammy-palkinnon voikin katsoa tuoneen merkittävästi roots music -lajeja lähemmäs musiikin valtavirtaa.



Ranky Tankyn debyyttialbumi Ranky Tanky julkaistiin lokakuussa 2017. Jo muutamaa kuukautta myöhemmin se oli kerännyt kiitosta ja noussut ykköseksi Billboardin jazz-levyjen listalla.



Bändin nimi "Ranky Tanky" tarkoittaa suunnilleen samaa kuin 'get funky’. Musiikki vaihtelee perinteisistä negrospirituaaleista lastenlaulujen rytmeihin ja tanssimusiikkiin. Bändin asenne on tinkimättömän työväenluokkainen, kuten gullah-kulttuuriin kuuluu. Taitavat muusikot herättävät menneisyyden henkiin.

Ranky Tankyn konsertti 29. toukokuuta on osa kolmen konsertin Savoy World -sarjaa.



Sarjalippu sisältää konsertit:

To 6.2.2020 klo 19:00 Saamelaisten kansallispäivä: Torgeir Vassvik ja Elle Márjá Eira

Pe 3.4.2020 klo 19:00 La Dame Blanche (Kuuba)

Pe 29.5.2020 klo 19:00 Ranky Tanky (USA)