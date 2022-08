Viimeisten kesäviikonloppujen vietto näkyy suomalaisten ostoskoreissa – alueelliset erot kuitenkin suuria

Venetsialaisia vietetään erityisesti länsirannikolla, mutta tapa on yleistynyt myös sisämaan mökkipaikkakunnilla. Venetsialyhtyjä myydään nimestään huolimatta ympäri vuoden, mutta noin 10 % niiden myynnistä keskittyy elokuun viimeiselle viikolle S-ryhmän ruokakaupoissa (Prisma, S-market, Sale, Alepa, Food Market Herkku). Venetsialyhtyjen myynti korostuu eniten Pohjois-Savossa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Ahvenanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Myös ulkotulien myynnissä nähdään selkeä myyntipiikki elokuun lopulla. Eniten ulkotulien myynti korostuu tuolloin Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa. Venetsialyhtyjen ja ulkokausivalojen lisäksi myydään erilaisia ulkokausivaloja, joiden myynti on kasvanut noin 10 % vuodesta 2019 asti. Erityisesti myyntiään ovat kasvattaneet ulkovalosarjat ja led-ulkokynttilät, joilla tuodaan tunnelmaa ja valoisuutta pihalle tai terassille elokuun pimenevissä illoissa.

”Myyntidatastamme löytyy myös mielenkiintoista tietoa siitä, mitä muuta venetsialyhtyjen ostajat hankkivat samalla kauppareissulla. Venetsialaisten viettäjien ostoskoreissa on usein kalapakasteita, naudanlihaa, juustoja ja kalaa. Lisäksi usein ostetaan myös muita kynttilöitä, kertakäyttöpöytäliinoja, lautasliinoja ja muita kattamisen tuotteita. Hieman yllättäen ostoskoreissa korostuvat myös syksyllä istutettavat kukkasipulit kuten narsissit ja tulppaanit, joita löytyy venetsialyhtyjä ostavien koreista kuusi kertaa useammin kuin muista ostoskoreista”, paljastaa päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Antti Oksa S-ryhmän marketkaupasta.

Kesäkauden päätösjuhlat näkyvät myös grilliherkkujen myynnissä: elokuun viimeisenä viikonloppuna grillataan selvästi enemmän kuin edellisenä viikonloppuna, kunhan vain säät ovat suosiolliset. Useamman vuoden myyntidata S-ryhmän ruokakaupoista osoittaa, että elokuun viimeisenä viikonloppuna makkaramyynti on useilla paikkakunnilla edellistä viikonloppua suurempi.

”Makkaramyynti ei kuitenkaan ole suoraan kytköksissä kesäasukkaiden määrään, sillä useiden suosittujen mökkipaikkakuntien kuten Kustavin, Puumalan ja Hirvensalmen makkaramyynti jatkuu melko tasaisena ilman myyntipiikkiä. Sen sijaan Pohjanmaalla Venetsialaisia viettävillä paikkakunnilla myyntipiikki on paikoin jopa 60 %”, Oksa toteaa.

Elokuun ollessa lämmin ja aurinkoinen – kuten tänä vuonna – myynneissä korostuvat grilliherkkujen lisäksi monet muutkin kesän suosikkituotteet, kuten jäätelöt ja virvoitusjuomat, joita lämpimästä loppukesästä nauttivat suomalaiset ostavat runsaasti. Hellepäivien suosikkituotteiden myynnissä alueellisia eroja synnyttävät erityisesti paikalliset sääolosuhteet.

Rapujuhlien vietto näkyy myynneissä etenkin ruotsinkielisillä alueilla

Loppukesän ja alkusyksyn perinteisiin kuuluvat monella myös rapujuhlat, joita vietetään enimmäkseen heinäkuun lopulta syyskuun lopulle. Suosituin ajankohta ajoittuu elokuun viimeiselle viikonlopulle, jolloin vietetään alueesta riippuen kesäkauden päättäjäisiä tai venetsialaisia. Tuolloin myydään 15 % koko vuoden pakasterapumyynnistä. Eniten rapuja syödään ruotsinkielisillä alueilla: S-ryhmän myyntidatan mukaan pakasterapujen osuus kalapakastemyynnistä on elo-syyskuussa suurin Pohjanmaalla Närpiössä ja Maalahdessa, Ahvenanmaalla Finströmissä sekä Varsinais-Suomessa Paraisilla.

Rapukattauksen tuotteita on myynnissä jo heinäkuun alkupuolella, mutta niiden myynti lähtee kunnolla käyntiin ravustuksen alkamisviikolla. Eniten rapukattaustuotteita myydään elokuun viimeisellä viikolla, jolloin tehdään noin 15 % kokonaismyynnistä. Suomalaisia keitettyjä täplärapuja on puolestaan hyvin saatavilla heinäkuun lopusta aina rapukauden päättymiseen asti. Täplärapu on vieraslaji, minkä vuoksi sen pyytäminen on myös hyödyllistä.

Myyntidatan perusteella rapujuhlia järjestävien asiakkaiden ostoskoreissa korostuvat ulkotulien ja rapujuhlien kattaustuotteiden lisäksi katkaravut, mäti, tilli, naudanliha, paahtoleivät ja juustot, sekä erilaiset kivihedelmät, kuten nektariinit, persikat ja luumut. Juomiksi rapuja ostettaessa valitaan usein mietoja valkoviinijuomia, kuohuviinijuomia ja mixereitä.

”Isompia rapujuhlia varten valmiiksi keitetyt ravut kannattaa varata ennakkoon vähintään kahta päivää ennen omasta kaupasta. Jos juhliin osallistuu kasvissyöjiä, kotimaisista satokausituotteista löytyy loppukesästä monia hyviä vaihtoehtoja, joiden esillepanossa vain luovuus on rajana. Vinkkejä rapujuhlien järjestämiseen löytyy esimerkiksi Yhteishyvän sivuilta”, Oksa vinkkaa.

TOP10 Ulkotulien myynti elokuun viimeisellä viikolla per asukas

Luoto

Lestijärvi

Pietarsaari

Maalahti

Kivijärvi

Korsnäs

Uusikaarlepyy

Vöyri

Kustavi

Merikarvia

TOP10 Venetsialyhtyjen myynti elokuun viimeisellä viikolla per asukas

Pietarsaari

Posio

Merikarvia

Kempele

Hartola

Iisalmi

Ypäjä

Saarijärvi

Raisio

Kolari

TOP10 suurin makkaroiden myyntipiikki elokuun viimeisenä viikonloppuna edelliseen viikonloppuun verrattuna (keskiarvo 2018-2021)

Pietarsaari

Pedersören kunta

Vaasa

Uusikaarlepyy

Närpiö

Kokkola

Vöyri

Maalahti

Soini

Eura

TOP10 rapukunnat elo-syyskuussa (pakasterapujen osuus kalapakastemyynneistä)