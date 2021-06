Viinilehti valitsi Vuoden hanaviinit 2021

Jaa

Viinilehden vuotuinen hanaviinikilpailu on ratkennut. Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2021 tulee Saksasta ja Vuoden punainen hanaviini 2021 Portugalista. Valinta tehdään aina sokkomaistamalla. Tänä vuonna kilpailussa jaettiin myös hopea- ja pronssipalkinto.

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2021

Ruppertsberger Imperial Riesling Organic hanapakkaus 2020

Deutscher Qualitätswein Pfalz, Saksa, Alko 933508

Tuomariston arvio: Hyvin puhdaspiirteisen hedelmäinen tuoksu, jossa persikkaa, päärynää, hunajamelonia, omenaa ja hentoa mineraalisuutta. Tuoksun aromit allekirjoittava maku on kuiva, mutta hersyvän hedelmäinen. Suutuntumasta voi aistia myös sitruksia, aprikoosia ja vienosti kukkaista vivahdetta. Viini ryhdittyy pirteän hapokkuuden myötä, joka kantaa makua veden kielelle nostattavaan, hennon hunajaiseenkin jälkivaikutelmaan.

Ruokasuositus: Selkeäpiirteiset kala- ja äyriäisherkut hapokkaiden kastikkeiden kera.

Tähtiluokitus: 4/5 tähteä

Hinta: 27,99 € / 2 l

Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2021

LAB Reserva hanapakkaus 2018

Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Portugali, Alko 936858

Tuomariston arvio: Tummasävytteinen ja paahteinen tuoksu on maanläheisen muheva, mustaherukkainen, tumman kirsikkainen ja karhunvatukkainen. Täyteläinen maku toistaa tuoksun aromit. Viinissä on reilusti hedelmäisyyttä, mikä tekee suutuntumasta leveän, pehmeän ja pyöreän. Lempeät parkkihapot tuovat puolestaan ryhtiä ja rakennetta. Suutuntumaa sävyttää tammikypsytyksen tuoma mausteisuus. Jälkivaikutelma on lämminhenkinen, hennon vaniljainen ja tyylikkään tasainen.

Ruokasuositus: Monikäyttöinen viini tummille liharuoille ja riistalle. Myös kovat, suolaiset juustot.

Tähtiluokitus: 4/5 tähteä

Hinta: 33,98 € / 3 l

Viinilehden Vuoden valkoinen hanaviini 2021 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Ruppertsberger Imperial Riesling Organic hanapakkaus 2020, Deutscher Qualitätswein Pfalz, Saksa, Alko 933508

HOPEAA: Matua Sauvignon Blanc hanapakkaus 2020, Marlborough, Uusi-Seelanti, Alko 543598

PRONSSIA: Wente Estate Grown Chardonnay hanapakkaus 2019, Wente Vineyards, Kalifornia, Yhdysvallat, Alko 578528

Viinilehden Vuoden punainen hanaviini 2021 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: LAB Reserva hanapakkaus 2018, Casa Santos Lima, Vinho Regional Lisboa, Portugali, Alko 936858

HOPEAA: Hewitson The Adventures of Miss Harry hanapakkaus 2020, Australia, Alko 922696

PRONSSIA: Quinta das Setencostas hanapakkaus 2017, Casa Santos Lima, DOC Alenquer, Portugali, Alko 925548

Näin voittajaviini valittiin:

Viinilehden Vuoden hanaviinit 2021 valittiin viini­maahantuojien kilpailuun lähettämistä 94 punaviinistä ja 78 valkoviinistä. Mukana oli sekä Alkon vakio- että tilausvalikoiman tuotteita. Viinilehden viiniasiantuntijat Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo maistoivat ja arvioivat hana­viinit sokkona, ja voittajat valittiin ennen viinien paljastamista.

Hanapakkausviinien tärkeimmät arviointikriteerit ovat tekninen laatu ja puhtaus sekä tasapaino viinin eri elementtien välillä. Koska hanaviinejä nautitaan usein seurustelun yhteydessä, ruokajuomina isoille seurueille ja vaihtelevien ruokien kanssa esimerkiksi noutopöytäviineinä, valintakriteereissä korostui viinin monikäyttöisyys.

Tuomariston kommentti kilpailusta:

”Hyvä hanaviini on mielestämme monikäyttöinen ja helposti lähestyttävä – siitäkin huolimatta, että viinin luonteikkuus ja persoonallisuus saattavat tästä lähtökohdasta arvioituna hieman kärsiä.

Tänäkin vuonna joissakin punaisissa hanaviineissä oli aistittavissa pikkuriikkistä makeutta, joka pyöristää ja pehmentää viiniä ja tekee siitä monikäyttöisemmän ja kuluttajaystävällisemmän – eikä sitä tarvitse suoralta kädeltä tuomita. Tärkeää punaisten kohdalla on kuitenkin, ettei makeus maistu viineistä läpi.

Voittajapunaviini ihastuttaa muhevalla hedelmällään, joka täyttää tyylikkäästi suun.

Viini on luonteeltaan iso, mutta silti erittäin harmoninen. Valkoviinivoittaja vakuuttaa puhdaspiirteisen hersyvällä hedelmäisyydellä, viehkeällä kukkaisuudella ja mineraalisuudella. Vaikka viinissä on jäännössokeria, sen ryhdikäs hapokkuus taittaa makeuden ja tekee siitä erittäin tasapainoisen.”

Voittajan julkistus:

