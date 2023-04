Viinilehti valitsi Vuoden roseeviinin 2023

Jaa

Viinilehden vuotuinen roseeviinikilpailu on ratkennut. Viinilehden Vuoden roseeviini 2023 valittiin lähes sadan ehdokkaan joukosta. Valinta tehdään aina sokkomaistamalla. Kilpailussa jaettiin myös hopea- ja pronssipalkinto. Viinilehden Vuoden roseeviini on erittäin herkullinen ja poikkeuksellisen tasapainoinen pinot noir Saksan Pfalzista. Hopeamitalisti on hersyvän marjainen ja pirskahteleva portugalilainen. Pronssisijan nappasi saksalainen viini, jossa on tyylikkäitä marjaisia vivahteita.

Vuoden roseeviinikilpailun mitalikolmikko

Viinilehden Vuoden roseeviini 2023 Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2022, Villa Wolf Qualitätswein Pfalz, Saksa, Alko 420397 Tuomariston arvio: Puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on kirsikkaa, punaherukkaa, vadelmaa ja persikkaa. Lähes kuivasta mausta löytyy tuoksun aromien lisäksi punaisen omenan vivahteita ja hentoa yrttisyyttä. Kypsän marjainen hapokkuus tuo kokonaisuuteen ryhtiä. Suutuntumaa pyöristävästä makeudesta huolimatta viini on eloisa ja tasapainoinen. Viini jättää kevyesti suuta supistavan jälkivaikutelman. Ruokasuositus: Erittäin herkullinen yleisviini kesäisiin noutopöytiin vaalean lihan, punalihaisen kalan ja salaattien seuraan. Hinta-laatu: Hyvä hintalaatu Hinta: 12,98 € Viinilehden Vuoden roseeviini 2023 -kilpailun voittajakolmikko KULTAA: Villa Wolf Pinot Noir Rosé 2022, Villa Wolf Qualitätswein Pfalz, Saksa, Alko 420397 HOPEAA: Casal Garcia Rose Aveleda, DOC Vinho Verde, Portugali, Alko 946107 PRONSSIA: Ruppertsberger Imperial Rosé 2020, Ruppertsberger Weinkeller, Pfalz, Saksa, Alko 927198 Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden nettisivulta: "Viinilehden Vuoden roseeviini on täällä – raati valitsi parhaan!" Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä). Näin voittajaviini valittiin: Viinilehden Vuoden roseeviinin valintaa varten Juha Berglund ja Antti Rinta-Huumo maistoivat sokkona lähes sata vakio- ja tilausvalikoiman roseeviiniä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella loppukilpailuun valittiin 24 viiniä. Tuomariston kommentti kilpailusta: Huomasimme iloksemme, että tänä vuonna kilpailuviinit edustivat laajasti erilaisia tyylisuuntia. Lämminhenkisen mausteiset provencelaiset ja modernit, raikkaan hedelmäiset roseet olivat vahvasti esillä. Niiden rinnalle nousi valkoviinejä muistuttavia tyylejä, kuten Sauvignon Blancin ja Rieslingin pohjalle syntyneet genret. Ne leventävät Alkon valikoimaa, vaikka kaikki eivät niitä roseeviineiksi mielläkään. Kun kärkikolmikko paljastui, oli jännittävää huomata, että niin voittaja kuin pronssimitalisti tulevat Saksan Pfalzista. Vuoden roseeviini on poikkeuksellisen tasapainoinen pinot noir, jonka takana on yksi maan maineikkaimmista tuottajista, Dr. Loosen. Portugalilainen hopeamitalisti on valmistettu Vinhão-, Azal- ja Borraçal-lajikkeista. Hersyvän kirsikkaisessa ja vadelmaisessa viinissä kiehtoo etenkin kielellä kutitteleva pirskahtelevuus, joka paitsi piristää viiniä myös korostaa sen marjaisia vivahteita. Pronssiviinissä käytetyt lajikkeet ovat Dornfelder ja Lemberger. Herukkaiset ja kypsien metsämarjojen tyylikkäät vivahteet kruunaavat maukkaan viinin. Kaikissa kärkikolmikon viineissä on aavistus makeutta. Makeus ei silti ole korostetusti esillä, vaan ainoastaan pyöristää ja pehmentää makuja ja tekee viineistä erittäin monikäyttöisiä. Arviot kaikista viineistä: Kaikki kilpailuun osallistuneet roseeviinit, niiden arviot sekä viineille tehdyt ruokasuositukset löytyvät Viinilehden nettisivulta: "Viinilehden Vuoden roseeviini on täällä – raati valitsi parhaan!" Arviot ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa roseeviineistä löytyy uusimmasta, 19.4. ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta. Antti Rinta-Huumolta voi kysyä myös muita sesonkiin sopivia viinisuosituksia.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Vuoden roseeviinikilpailun mitalikolmikko Lataa

Linkit