Viinilehti valitsi Vuoden samppanjan 2022 ja Vuoden kuohuviinin 2022

Viinilehden Vuoden samppanja 2022

Gratiot-Pillière Millésime Champagne Brut 2014, AC Champagne, Ranska, Alko 916457

Tuomariston arvio: Paahteinen, tyylikäs ja monivivahteinen tuoksu, jossa on kypsää omenaa, persikkaa, kermaa, pähkinöitä ja hieman mineraalisuutta. Kuiva mutta kypsän hedelmäinen maku on aavistuksen kehittynyt. Tuoksun aromien lisäksi viinissä on briossimaisuutta, sitruksisuutta ja paahteista mausteisuutta. Monivivahteinen suutuntuma on harmoninen. Viini saa tasapainoa lempeiden kupliensa ansiosta. Hienovarainen kokonaisuus jättää pitkän, tyylikkään ja vivahteikkaan jälkimaun, josta löytyy kypsiä sitrushedelmiä, omenaa, persikkaa, marsipaania ja paahteisuutta.

Ruokasuositus: Selkeämakuiset, tyylikkäät kala- ja äyriäisruoat

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 43,29 €

Viinilehden Vuoden samppanja 2022 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Gratiot-Pillière Millésime Champagne Brut 2014, AC Champagne, Ranska, Alko 916457

HOPEAA: Veuve Clicquot Vintage Champagne Brut 2012, AC Champagne, Ranska, Alko 917717

PRONSSIA: Taittinger Prélude Grands Crus Champagne Brut, AC Champagne, Ranska, Alko 951247

Viinilehden Vuoden kuohuviini 2022

Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut, Lion, Uusi-Seelanti, Alko 943097

Tuomariston arvio: Tyylikkäästä, kypsän hedelmäisestä tuoksusta voi aistia omenaa, keltaista luumua sekä persikkaa ja sen kiveä. Hedelmäisiä vivahteita tukevat vienon paahteiset ja orastavan kermaiset aromit. Maku on kuiva mutta tuoksua myötäilevästi runsaan hedelmäinen. Tuoksun lupaamat aromit siirtyvät makuun, josta löytyy myös aprikoosisia, sitruksisia ja hennon yrttisiä sävyjä. Eloisa, raikas hapokkuus ja tyylikkäät kuplat tuovat tasapainoa. Jättää pitkän, hedelmäisen, pähkinäisen ja kevyesti suuta supistavan mutta veden kielelle nostavan jälkivaikutelman.

Ruokasuositus: Selkeäpiirteiset, vaalealihaiset kalat ja äyriäiset hapokkaiden lisukkeiden kanssa, myös salaatit.

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 16,99 €

Viinilehden Vuoden kuohuviini 2022 -kilpailun voittajakolmikko

KULTAA: Lindauer Special Reserve Blanc de Blancs Brut, Lion, Uusi-Seelanti, Alko 943097

HOPEAA: Saint Clair Vicar’s Choice Sauvignon Blanc Bubbles Brut 2020, Saint Clair Family Estate, Marlborough, Uusi-Seelanti, Alko 591767

PRONSSIA: Graham Beck Méthode Cap Classique Rosé Brut, WO Western Cape, Etelä-Afrikka, Alko 542947

Kaikkien kisassa mukana olleiden viinien arviot löytyvät Viinilehden artikkelista Viinilehden Vuoden samppanja ja Vuoden kuohuviini on valittu – katso voittajat!

Yksittäiset pullokuvat kaikista voittajaviineistä löytyvät ja ovat ladattavissa Alkon nettisivuilta (tallentaessasi klikkaa kuvan päällä hiiren oikeanpuoleista näppäintä).

Näin voittajakuohuvat valittiin:

Viinilehden Vuoden kuohuviinin ja Vuoden samppanjan valintaa varten Juha Berglund ja Antti Rinta-­Huumo maistoivat sokkona lähes 200 kuohuviiniä ja hieman yli 100 samppanjaa, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Viinit saivat olla vakio- tai tilausvalikoimasta. Kuohuviinien hinta Alkossa sai olla maksimissaan noin 30 euroa ja samppanjoiden noin 80 euroa. Finaaliin ylsi 29 kuohuviiniä ja 30 samppanjaa. Voittajat ja kärkikolmikko pyritään valitsemaan mahdollisimman objektiivisesti.

Tuomariston kommentti kilpailusta:

"Kuohuviinikilpailuun ilmoitetut viinit voi karkeasti jakaa neljään tyyliin: proseccot, aromikkaat ja puhdaspiirteiset kuohuvat esimerkiksi Sauvignon Blanc -lajikkeesta, perinteisellä tavalla valmistetut kuplivat ja roseet. Voittajaksi nousi tyylikäs ja harmoninen uusiseelantilainen viini, joka valittiin Vuoden kuohuviiniksi myös kaksi vuotta sitten. Hopeasijalle nousi aromikas ja tyylipuhdas kuohuva Sauvignon Blanc -lajikkeesta, sekin Uudesta-Seelannista. Pronssia sai herkullisen marjainen eteläafrikkalainen roseekuohuva.

Vuoden samppanjaksi nousi pienen tuottajan vuosikerta 2014, joka hurmasi tyylikkäällä harmoniallaan. Hopeaa sai monivivahteinen vuosikertasamppanja ja pronssia tyylikäs, briossinen ja mineraalinen samppanja.

Valinnat sujuivat tuomareilta hyvinkin yksimielisesti."

Arviot kaikista viineistä:

Kaikki kilpailuun osallistuneet kuohuviinit ja samppanjat, niiden arviot sekä viineille tehdyt ruokasuositukset löytyvät Viinilehden nettisivulta maanantaina 4.4. klo 10 alkaen.

Arviot ja runsaasti muuta kiinnostavaa asiaa kuohuviineistä ja samppanjasta löytyy uusimmasta, 6.4. ilmestyvästä Viinilehdestä. Se on luettavissa irtonumerona myös lehtiluukku.comin kautta.

Antti Rinta-Huumolta voi kysyä myös muita sesonkiin sopivia viinisuosituksia.