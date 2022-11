Viisas Elämä -kustantamon kevään 2023 kirjat on nyt julkaistu

Linkki kevään 2023 katalogiin:

https://issuu.com/viisaselama/docs/ve-katalogi-kevat-2023

Kansainvälisesti arvostetun psykiatrian erikoislääkärin, psykoterapian opettajan ja kirjailijan Ben Furmanin uutuusteos Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi tarjoaa vanhemmille uudenlaisen ja raikkaan lähestymistavan lapsen kasvun tukemiseen ja haasteiden ratkaisemiseen. Teos perehdyttää lukijan taitolähtöiseen kasvatukselliseen lähestymistapaan, jonka avulla vanhemmat saavat itseään syyllistämättä lapsensa innostumaan uusien taitojen oppimisesta ja haasteiden voittamisesta.

Mona Visurin ja Minna Palmun Eteeristen öljyjen voimakortit lisäävät iloa ja itsetuntemusta nostaen käyttäjän värähtelyä luonnollisesti. Uutuusteos sisältää 33 intuitiivisesti nostettavaa, kauniisti kuvitettua korttia sekä kunkin kortin kanssa käytettävän eteerisen öljyn tunnevaikutuksiin keskittyvän opaskirjan. Eteeristen öljyjen voimakortit ovat kaikille, jotka haluavat ammentaa voimaa luonnosta ja nostaa hyvinvointinsa uudelle tasolle. Eteeristen öljyjen voimakortteja on mahdollista käyttää myös ilman eteerisiä öljyjä.

Eeva Maria Leinon ja Tytti Leiwon uutuusteos Paluu myyttien alkemiaan & kortit johdattaa lukijan alkemian maailmaan kannustaen itsetutkiskeluun ja kehollisuuden kautta syvempään maayhteyteen. Tämä moniin ulottuviiksiin johdattava alkemiallinen matka vie lukijan tutkimaan sielun ja kaikkeuden tasoja tarjoten tietoa alkemian eri osa-alueista, elementeistä ja yrttialkemiasta. Konkreettisia harjoitteita sisältävä teos sopii kaikille, jotka haluavat syventyä oman sielunsa kasvuun syvemmin, ja joita kiehtoo miltei unohdetut myytit ja tarut nykypäivän elämään kietoutuneena.

Psykoterapeutti Juha Klaavun esikoisteos Lapsuuden kehityksellinen trauma – Syy arvottomuuteen, häpeään ja syyllisyyteen vie lukijan tiedostamattomien lapsuustraumojen äärelle. Kirja kuvaa Klaavun laajan kliinisen kokemuksen pohjalta, kuinka kehityksellinen trauma syntyy ja millaisia vaikutuksia epäaidon minuuden luomisella on elämään ja siinä tehtyihin valintoihin. Teos on suunnattu kaikille heille, jotka ovat joskus kokeneet arvottomuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, joita heidän on ollut vaikea itse ymmärtää.

Emilia Vasko-Kujalan & Noora Mustajoen uutuusteos Naisen Syklit tarjoaa syvällisiä keinoja oman naiseuden ymmärtämiseenauttaen lukijaa löytämään naiseuden sykleissä piilevän viisauden. Teos perehtyy naisen erilaisiin kiertoihin, joiden ymmärtäminen lisää itsemyötätuntoa, armoa, voimaa ja oikea-aikaisuutta sekä mahdollistaa täyden potentiaalin mukaisen elämän nykymaailmassa, jossa alati muuttuvat ärsykkeet ovat saaneet naiset etääntymään luonnollisesta rytmistä.

Petra Strengin kirjoittama ja kuvittama Mantra – Tie sanojen salaisuuksiin rohkaisee lukijaa ottamaan mantrat osaksi arkea. Uutuusteos taustoittaa eri traditioiden mantraperinteitä ja mantrojen merkityksiä tarjoten käytännöllisiä keinoja stressin ja kiireisen elämänrytmin tauottamiseen. Teos on ensimmäinen suomeksi julkaistu kirja aiheesta kaikille heille, jotka haluavat lisätä keskittymiskykyään ja suojella mieltään harhailemasta arjen ajatuksissa.

Julia Alakuljun Unelmien idea – Vapauta itsesi ja toteuta haaveittesi elämä on innostava opas oman luovuuden löytämiseksi ja matkalle kohti yrittäjyyttä. Uutuusteos tarjoaa opastusta, tukea ja käytännönvinkkejä niin oman idearikkauden löytämiseen kuin yrittäjän tärkeimmän voimavaran, hyvinvoinnin, parantamiseen. Teos on tarkoitettu sekä uuden suunnan etsijöille, yrittäjyydestä kiinnostuneille, että jo yrittäjinä toimiville kuin heillekin, jotka haluavat herätellä luovuuttaan ja ruokkia omaa kasvuaan.

Lisäksi keväällä 2023 julkaistaan ruotsinkielinen käännös Maria Nordinin teoksesta Taikamatka – Meditatiivinen satukirja, joka rauhoittaa ja rentouttaa (Viisas Elämä, 2022). Teos johdattaa lukijan satujen maailmaan ja vie niin lapset kuin aikuisetkin matkalle kohti positiivisempaa elämänasennetta sekä rentoutunutta mieltä.

Ulkomaiset kirjailijat

Amir Levinen & Rachel Hellerin Tunnista tunnesiteet – Luo kestävä rakkaussuhde aikuisena on uraauurtava kirja, joka määrittelee parisuhteessa onnistumisen uudelleen. Uutuusteos selvittää tieteen avulla, miksi jotkut ihmiset kamppailevat ja toiset kukoistavat parisuhteissaan. Teos auttaa lukijaa tunnistamaan oman ja kumppaninsa läheisyystyyppinsä auttaen häntä ymmärtämään parisuhteensa dynamiikkaa paremmin.

Kelly-Ann Maddoxin Luo ikioma noituus – Kapinallisen noidan polku tarjoaa uudenlaisen ja innostavan lähestymistavan noituuteen. Tämä moderni noituuden käsikirja houkuttelee harjoittamaan nykypäivän noituutta omannäköisesti, villisti ja yksilöllisesti. Uutuusteos tarjoaa lukijalle noituuden perusteiden lisäksi vinkkejä, ideoita ja käytännönläheisiä ohjeita perinteisestä noituudesta tuttujen elementtien kanssa leikittelyyn.

Walt Disneyn pääjohtajan Robert Igerin Elämän hurjin kyyti on New York Times -listaykkönen todellisen johtajuuden voimasta. Uutuusteos perehdyttää lukijan Disneyn haastavasta lähtötilanteesta maailman arvostetuimmaksi ja suurimmaksi mediayhtiöksi luotsanneen Robert Igerin arvomaailmaan ja johtajuuden periaatteisiin. Teos jakaa hänen innovatiiviset opit ja arvot eteenpäin kaikille johtaja-asemassa työskenteleville sekä heille, jotka haluavat tuntea itsensä itsevarmemmaksi omassa elämässään.

Muut keväällä 2023 julkaistavat ulkomaisten kirjailijoiden uutuusteokset: Mandy Morris: Manisfestoinnin 8 salaisuutta, Simon Sinek: Löydä syy miksi, Morgan Housel: Rahan psykologia ja Deepak Chopra, Kristina Tracy & Rosemary Woods: Matkalla onnelliseen elämään.

Julkaisemme myös uudistetut painokset seuraavista teoksista: Anita Moorjani: Kuolema antoi minulle elämän, Alexander Loyd ja Ben Johnson: Paranemisen avain, Lissa Rankin: Terveeksi mielen voimalla, Brenda Shoshanna: Zen ja rakastumisen taito, Brenda Shoshanna: Askelmat rakkauteen, Adyashanti: Armoon lankeaminen ja Timothy Ferriss: 4 tunnin keho.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. Viisas Elämä tarjoaa työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.