Viisi vinkkiä: Kuinka selvitä läheisen liiallisesta alkoholinkäytöstä?

Lämmin vanhemmuus voi suojata lasta päihteiden käytöltä ja mielenterveysongelmilta 12.4.2019

Tilastojen mukaan nuorten päihteiden käyttö on laskussa, mutta laskeva kehityssuunta ei koske kaikkia nuoria. Esimerkiksi alkoholin käyttö on paljon yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa ja erot näyttävät kasvavan. Samat tekijät altistavat sekä liialliselle päihteiden käytölle että mielenterveysongelmille, toisaalta samankaltaiset tekijät myös suojaavat niiltä kummaltakin. Näihin tekijöihin kannattaa vaikuttaa jo lapsuudessa, jolloin ehkäisy on kaikkien helpointa.