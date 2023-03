Vikingloton 30-vuotisjuhla-arvonnassa ei täysosumia - Ensi viikolla potissa on noin 6,6 miljoonaa euroa

Vikingloton pelaaminen alkoi Suomessa 14.3.1993. Tänä iltana arvottiin siis Vikingloton historian 30-vuotisjuhla-arvonta. Kierroksen 11/2023 oikea rivi on 2, 4, 8, 11, 41 ja 48. Vikingnumero 4 ja plusnumero 21.



Täysosumia ei löytynyt, joten pelin potti kohoaa ja on ensi viikolla noin 6,6 miljoonaa euroa.



Illan arvonnassa löytyi yksi 6+0 -oikein rivi, joka on pelattu Norjassa. Voittaja sai 120 513 euron potin. Vikinglottoa pelataan osallistujamaista eniten Norjassa.



5+1 -oikein tuloksia ei löytynyt. Korkein Suomeen tänä iltana tullut tulos oli 5+0 -oikein. Rivejä oli pelattu Suomessa kymmenen kappaletta ja niillä voitti 1279 euroa.



Keskiviikko-Jokerin voittorivi on 8 0 3 2 6 2 6. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Keskiviikon Lomatonnin voittoyhdistelmä on Firenze 54. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.



Katso kaikki tulokset

Vikinglotto on maailman ensimmäinen monikansallinen lottopeli, jonka ensimmäinen arvonta suoritettiin 17.3.1993. Vikinglotossa ovat olleet alusta asti mukana Pohjoismaat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Nykyisin Vikinglottoa pelataan myös Virossa, Latviassa, Liettuassa, Sloveniassa ja Belgiassa. Pelissä valitaan kuusi päänumeroa väliltä 1-48 ja yksi vikingnumero väliltä 1-5. Pelin päävoiton todennäköisyys on noin 1:61 miljoonaan. Suurin Suomeen tullut Vikinglotto-voitto on 15,9 miljoonaa euroa, joka voitettiin tammikuussa kierroksella 4/2023. Potti osui helsinkiläisperheelle.



Vikingloton suurimmat suomalaisvoitot:

1. Helsinki 15,9 M€ (porukka), kierros 4/2023

2. Lahti 9,5 M€, voitettu 6+0-tulokseilla (5 osuuden porukka), kierros 33/2021

3. Helsinki 7,8 M€, kierros 46/2012

4. Suomussalmi 7,5 M€, kierros 21/2014

5. Lahti 4,6 M€, kierros 14/2010

6. Lappeenranta 4,5 M€, kierros 51/2018

7. Espoo 4,1 M€, kierros 3/2012

8. Helsinki 3,3 M€, kierros 49/2015

9. 10 osuuden porukka eri puolilta Suomea, kierros 18/2022

9. Reisjärvi ja Kuopio 2,7 M€, kierros 42/2015

10. Turku 2,3 M€,voitettu 6+0-tuloksella), kierros 29/2021

Vikinglotto-pelin suurimmat voitot:

1. 35 M€, 46/2017, täysosumia 1 kpl, Norja

2. 33,2 M€, 15/2018, täysosumia 1 kpl, Norja

3. 32,6 M€, 5/2020, täysosumia 1 kpl, Tanska

4. 29,2 M€, 52/2020, täysosumia 1 kpl, Norja

5. 25 M€, 33/2021, täysosumia 1 kpl, Tanska

6. 24 M€, kierros 16/2017, täysosumia 1 kpl, Norja

7. 22,8 M€, kierros 11/2019, täysosumia 1 kpl, Norja

8. 22 M€, kierros 33/2016, täysosumia 2 kpl (kummallekin n. 22M€), Norja (10 osuuden porukka) ja Tanska

9. 21,1 M€, kierros 26/2018, täysosumia 1 kpl, Norja

10. 15,9 M€, kierros 4/2023, täysosumia 1 kpl, Suomi